AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Türkiye'ye dolar ve euro üzerinden baskı kurmak istiyorlar

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını cavaplandırdı.

Mehmet Özmen: Sayın vekilim hoşgeldiniz. Beyrut'taki patlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Avrupa artık eski Avrupa değil, bana göre artık iflas etti. Bizim nüfusumuz çok dinamik.

Bu patlamada ABD'nin parmağı olabileceğini söyleyenler de var. Patlayıcının İstanbul Boğazı'ndan geçtiği de iddia ediliyor. Burada Kanal İstanbul'un önemi ve denetim ortaya çıkıyor.

Mehmet Özmen: Koronavirüsten dünya kötü etkilendi. Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Ekonomik güven endeksi 82,2'ye yükseldi. Her daim halkımızın yanında oldu. Sayın Bakanımız Berat Albayrak, işyeri stopaj oranlarını indirdi. Konoklama yerlerine KDV indirimi getirildi. Bütün dünya Türkiye'ye dolar ve euro üzerinden baskı kurmak istiyor.

Mehmet Özmen: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları oldu ama EYT'ler parti kurmuş.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Demirel'in bir sözü vardı. Kim ne veriyorsa ben 5 katını vereceğim diyordu. Onun döneminde emeklilik sistemi büyük yara aldı. Devlet bir hesapla işler. CHP'nin yeni bir dostu olacak. Dünyanın hiçbir yerinde 45-46 yaşta emeklilik yoktur. Biz insanları 46 yaşında emekli edersek geleceğimiz olmaz.

Biz dünyanın neresinde olursa olsun varız. Bunlar parayla olur. Bu ülke bir dönem 70 sente muhçat oldu. Cari açığı sıfıra doğru çekiyoruz.