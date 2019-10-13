Ajda Pekkan Mehmetçik için dua istedi!
Ajda Pekkan 'Barış Pınarı Harekâtı'nda askerlerimizin sağ salim dönmesi için dinleyicilerinden dua istedi.13 Ekim 2019 Pazar 11:35
Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor.
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden destek mesajları yağıyor.
İzmir’de konser veren Ajda Pekkan, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlerimizin sağ salim dönmesi için dinleyicilerinden dua istedi.
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