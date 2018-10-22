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Ajax genç yıldızıyla sözleşme tazeledi

Hollanda Eredivisie'de ekiplerinden Ajax, Danimarkalı golcü futbolcu Dolberg'in sözleşmesini bir sene uzattı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:40
Ajax genç yıldızıyla sözleşme tazeledi

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki milli futbolcu Dolberg ile 30 Haziran 2021'e kadar olan sözleşmenin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı ifade edildi. 

Dolberg'in Ajax'ta mutlu olduğu belirtilen açıklamada, "Kulübümüz bir süredir yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyordu. Sonlandığı için sevinçliyiz." ifadeleri kullanıldı. 

Danimarka takımı Silkeborg'dan 17 yaşında Ajax'a transfer olan genç oyuncu, Ajax'ta oynadığı 85 maçta 36 gol attı. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:40
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