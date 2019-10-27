Ajax Feyenoord maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Hollanda Eredivisie 11. hafta
Hollanda Eredivisie 11. hafta maçları bugün oynanacak 4 karşılaşmayla son bulacak. Lider Ajax sahasında Feyenoord'u konuk edecek. Peki, Ajax Feyenoord maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Hollanda Eredivisie 11. hafta maçları bugün oynanacak 4 karşılaşmayla son bulacak. Lider Ajax sahasında Feyenoord'u konuk edecek. Peki, Ajax Feyenoord maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Ajax Feyenoord maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ajax Feyenoord maçı bugün Johan Cruijff Arena'da saat 18.45'te başlayacak. Ajax ile Feyenoord arasındaki Hollanda Eredivisie maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.