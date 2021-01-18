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Dünya Ajanslar hemen duyurdu! BAE’den beklenmedik İsrail açıklaması
Dünya

Ajanslar hemen duyurdu! BAE’den beklenmedik İsrail açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin, İsrail ile yapılan vize muafiyet anlaşmasını 1 Temmuz'a kadar ertelediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:55:00 -
Ajanslar hemen duyurdu! BAE’den beklenmedik İsrail açıklaması

BAE, İsrail'le yapılan vize muafiyeti anlaşmasını koronavirüs salgını dolayısıyla askıya aldığını duyurdu. Söz konusu kararın alınmasında, İsrail'den BAE'ye gelen çok sayıda kişide koronavirüs tespit edilmiş olması ihtimali yatıyor. Dünya basınına yansıyan BAE ile İsrail arasındaki gelişmeyi, ajanslarda anında duyurmuştu.

AA'da yer alan habere göre; İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin bu kararı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Temmuz'a kadar BAE'yi ziyaret etmeyi planlayan İsraillilere vize almaları uyarısı yapıldı.

Tel Aviv yönetimi, BAE'yi ziyaret eden çok sayıda İsraillide Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle dün bu ülkeden dönenlere belirlenen otellerde iki hafta karantinada kalmaları zorunluluğu getirmişti.

BAE yönetimi, İsrail ile varılan vize muafiyet anlaşmasını 13 Ocak'ta onaylamıştı.

Anlaşma gereğince, 13 Şubat'tan itibaren İsrailliler BAE'ye vizesiz seyahat edebilecekti.

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