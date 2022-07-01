Airbus, Çin'e 300 uçak satacak

Airbus SE, Asya’nın en büyük ekonomisi için rakibi Boeing Co. ile girdiği yarışta 4 Çinli hava yoluna 37 milyar dolar değerinde 300’e yakın sayıda uçak satarak en büyük ihalelerinden birini kazandı.

Şirketlerin bildirimlerine göre China Eastern Airlines’ın 100 adet dar gövdeli A320neo tipi uçak alacağı, Air China’nın 64 uçak ve hava yolunun alt iştirakinin de 32 uçak alacağı belirtildi.

China Southern Airlines Co. ise daha önce 96 A320 neo alacağını ve finansal kiralama (leasing) seçeneklerini de kullanabileceklerini açıklamıştı. Anlaşma Çin ile ABD arasında politik gerginliklerin yaşandığı bir dönemde geldi.

Ülkede seyahat etmek Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle hâlâ sınırlı şekilde gerçekleştirilse de yolcu uçağı siparişlerin üreticilerin sınırlı kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda yıllar öncesinde verilmesi gerekiyor.

Boeing Çin'deki en büyük müşterisini Airbus'a kaptırdı

Duyurulan anlaşma Çin’in son üç yıldır geçtiği ilk yüksek sayılı sipariş olma özelliğini taşıyor. Boeing uzun süredir China Southern hava yolunu ülkedeki en büyük müşterisi olarak niteliyordu.

Firma Mayıs ayında siparişlerle ilgili belirsizlikleri öne sürerek 100 adet Boeing 737 Max yolcu uçağını yakın vadeli filo planlarından çıkardığını duyurmuştu.

Anlaşma sonrası Airbus hisseleri yüzde 4’e yakın değer kazanırken Boeing hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 1,3 değer kaybetti.

China Southern daha önce 737 Max filosunu hızla genişletmeyi planladığını açıklamış ve Mart ayında 39 olan uçak sayısını 2024’e dek 103’e çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Yaşanan kazalar sonrası uçuşlarına ara verilen uçak tipinin resmi olarak tekrar uçmasına onay verilmesi sonrası Çin’e ait hiçbir hava yolu 737 Max uçaklarını satın almaya devam edeceğini dair duyuru yapmamıştı. Endonezya ve Etiyopya’da yaşanan kazalar sonrası Çin uçakları yere çeken ilk ülke olmuştu.