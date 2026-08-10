  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu Irak'ta sahte örgüt binalarına büyük darbe! 6 milyon silah veri bankasına yüklendi! Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı! Koyunları kesip kendileri ‘DEM’lendiler! Yöneticilere et, işçiye tavuk döner 32 yıl 9 ay ceza almıştı! Cinsel istismar davasında şaşırtan karar Rüşvetçi Yalım'ın araçları satışa çıkarıldı! İşte 26 araç için istenen rekor bedel Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı Kardeşlik Yasası’na hangi parti ne oy verecek? İYİ Parti’den ‘hayır’ SP’den şartlı destek
Gündem Ailesinin 'öldü' diye 112’yi aradığı çocuk hastanede tedavi altına alındı
Gündem

Ailesinin 'öldü' diye 112’yi aradığı çocuk hastanede tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ailesinin 'öldü' diye 112’yi aradığı çocuk hastanede tedavi altına alındı

Eskişehir'de kronik rahatsızlığı bulunan ve aniden fenalaşan küçük çocuğun öldüğünü sanan ailesi 112 aradı. Eve ulaşan sağlık ekiplerinin ölmediğini tespit ettiği çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Çekiç Sokak'ta evde rahatsızlanan küçük çocuğun durumunu fark eden yakınları, çocuğun hayatını kaybettiğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun hayatını kaybetmediği, kronik rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından çocuk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23