  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ailesinin haber alamadığı genç kızın cansız bedenine ulaşıldı
Gündem

Ailesinin haber alamadığı genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 13:02:00 -
Ailesinin haber alamadığı genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Esenyurt’ta ailesinin haber alamadığı genç kız evinde ölü bulundu. İtfaiye ekiplerinin girdiği evde Büşra Kocagöz’ün yerde cansız bedeni bulunurken, ölüm nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Olay, dün öğle saatlerine İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Ablası sabah erken saatlerden itibaren aradığı Büşra Kocagöz’e uzun süre ulaşmadı.

Endişelenen abla durumu yetkililere haber verirken, daireye giren itfaiye ekipleri Kocagöz’ün yerde yatan cansız bedenine ulaştı. Genç kızın erkek arkadaşı ile yaşadığı ve dün şehir dışına çıktığı öğrenildi.

Yetkililer ölüm nedeninin öğrenilmesi için inceleme başlatırken, Kocagöz’ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23