Aileler arasındaki kavgada kan aktı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alakuzu Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile arasında dün gece tartışma çıktı.
Bugün yeniden bir araya gelen taraflar arasında devam eden tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Hastanelere kaldırılan yaralılardan Murat C. (48), kurtarılamadı. Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.