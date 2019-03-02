Ailede tehlike çanları çalıyor

Anayasada “toplumun temeli” olarak nitelendirilen aile kurumu çatırdıyor. Batı beslemesi feminist çetelerin kadın ve aile politikalarında belirgin rol üstlendiği Türkiye’de 2018 yılı evlenme boşanma istatistikleri, ürperten gerçekleri gözler önüne serdi. TÜİK verileri, 2018’de evlenen çiftlerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 3 azaldığını, boşanmaların ise yüzde 11 gibi oranda artarak tarihin en yüksek seviyesine yükseldiğini ortaya koydu.

Feminist çetelerin marifeti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri”, kadını koruma amacıyla çıkarılan ancak yuva yıkma aracına dönüşen kanunların aile birliğini darmadağın ettiğini rakamlara yansıttı. Verilere göre; evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken, 2018’de 553 bin 202’ye düştü. Boşananların sayısı 2017’de 128 bin 411 iken 2018 yılında 142 bin 448’e fırladı. 2018’de aile kuranların sayısı yüzde 3 azalırken, yuvası dağılanların sayısı yüzde 11 gibi korkunç oranda arttı. Evlenen çiftlerin sayısı 2017’de de bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azalmış, boşananların sayısı yüzde 1.8 artmıştı.

Evlenme yaşı 30’a yükseldi, en çok İzmir boşanıyor

Kaba evlenme hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis oldu. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,43 ile Gümüşhane olarak kayıtlara geçti. Ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8 oldu. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Boşanmaların yüzde 37,6’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. Dağılan yuvaların yüzde 20,4’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde yaşandı.

Türkiye tarihinin boşanma rekoru

TÜİK verileri, boşanmaların Türkiye tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. 2008 yılında 99 bin 663 olan boşanma oranı; 6284 sayılı kanun, AB’ye uyum yasaları, kadına pozitif ayrımcılık, kadın istihdamı teşvikleri, süresiz nafaka gibi uygulamalarla birlikte 2018’de 142 bin 448’e yükselmiş durumda.