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Ailede tehlike çanları çalıyor

Kadını koruma amacıyla çıkarılan ancak yuva yıkma aracına dönüşen kanunların aile birliğini darmadağın ettiği istatistiklere de yansıdı. TÜİK’in açıkladığı 2018 yılı verileri, evlenen çiftlerin sayısının 2017’ye göre yüzde 3 azaldığını, boşanmaların ise yüzde 11 gibi korkunç oranda arttığını ortaya koydu.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:24
Ailede tehlike çanları çalıyor

Anayasada “toplumun temeli” olarak nitelendirilen aile kurumu çatırdıyor. Batı beslemesi feminist çetelerin kadın ve aile politikalarında belirgin rol üstlendiği Türkiye’de 2018 yılı evlenme boşanma istatistikleri, ürperten gerçekleri gözler önüne serdi. TÜİK verileri, 2018’de evlenen çiftlerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 3 azaldığını, boşanmaların ise yüzde 11 gibi oranda artarak tarihin en yüksek seviyesine yükseldiğini ortaya koydu.

Feminist çetelerin marifeti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri”, kadını koruma amacıyla çıkarılan ancak yuva yıkma aracına dönüşen kanunların aile birliğini darmadağın ettiğini rakamlara yansıttı. Verilere göre; evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken, 2018’de 553 bin 202’ye düştü. Boşananların sayısı 2017’de 128 bin 411 iken 2018 yılında 142 bin 448’e fırladı. 2018’de aile kuranların sayısı yüzde 3 azalırken, yuvası dağılanların sayısı yüzde 11 gibi korkunç oranda arttı. Evlenen çiftlerin sayısı 2017’de de bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azalmış, boşananların sayısı yüzde 1.8 artmıştı.

Evlenme yaşı 30’a yükseldi, en çok İzmir boşanıyor

Kaba evlenme hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis oldu. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,43 ile Gümüşhane olarak kayıtlara geçti. Ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8 oldu. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Boşanmaların yüzde 37,6’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. Dağılan yuvaların yüzde 20,4’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde yaşandı.

Türkiye tarihinin boşanma rekoru

TÜİK verileri, boşanmaların Türkiye tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. 2008 yılında 99 bin 663 olan boşanma oranı; 6284 sayılı kanun, AB’ye uyum yasaları, kadına pozitif ayrımcılık, kadın istihdamı teşvikleri, süresiz nafaka gibi uygulamalarla birlikte 2018’de 142 bin 448’e yükselmiş durumda.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:24
  1. Kilis
  2. İzmir
  3. Gümüşhane
  4. aile kurumu
  5. evlenme boşanma istatistikleri
  6. TÜİK verileri
  7. Türkiye İstatistik Kurumu
  8. ilk evlenme yaşı
  9. TÜİK
  10. AB’ye uyum yasaları
  11. kadına pozitif ayrımcılık
  12. kadın istihdamı teşvikleri
  13. süresiz nafaka

YORUM YAZ

  • engineerengineer24 dk önce
    BARSELONA DA ROBOT UMUMHANESİ AÇILMIŞ HOCAM, YAKINDA ROBOT KIZ VEYA ROBOT ERKEKLER DEVREYE GİRER, EVLENMEK İSTEYEN BİR ROBOT KIZ SATINALIR VEYA TERSİ OLUR, HEM ROBOTA NE DERSEN ONU YAPAR, ERKEKLERİN VE KADINLARIN PABUÇLARI DAMA ATILIR, CİNSİYETDIŞINDA HİBRTİ İNSANLAR AMA DAHA VAHİMİ İNSANSI ROBOTLAR, İNSANLARIN ARASINDA DOLAŞAN İNSANMI DEĞİLMİ BİLEMEYECEĞİMİZ GÖRÜNTÜLER, BİTKİ VE İNSANIN İFSADEDİLMİŞ HALİNİN YANINDA BİR DE YAPAY ZEKALI ROBOTLAR..
  • dadaş dadaş 36 dk önce
    ALLAHcc evlilere sevgi,muabbet versin.evlenecekde çok ama salon,altın,çerez,gelinlik bilmem daha neler derken korku tuneline döndü.dahada yeni yeni adetler çıkıyor.dinden çıkmışız vesselam
  • dimitrizâdedimitrizâde37 dk önce
    40'ına merdiven dayamış, teyze sıfatına bürünmüş bekar bayanlar bile karşısına çıkan yaşıtı erkeği saçının yarısı beyaz diye beğenmiyor, tuzu kuru çünkü, devlet sağ olsun cebini dolduruyor neden kır saçlı biriyle paylaşsın ki mutluluğunu. anne olması gereken kadınlar işçi oldu artık. erkeklerin de işçi bir kadınla evlenmekten başka şansları yok çünkü maaşları yetmez bir kadını tatmin etmeye.
  • Sarı çizmeliSarı çizmeli41 dk önce
    Üç kesim var ak parti ye nefretöfke ve kin duyan 1cisi fetöcular bunlarin sebebi malum 2. Cisi bazi radikal solkesimler bunlar islami yobazlık olarak gorduklerinden ve iktidarlarinj kaybettiklerinden 3.sü kadinlar tarafindan mahkemelerde sömürülen ezilen erkekler çok agir maddi taminatlar nafakalar evden uzaklastirmalar sebebiyle bu kesimde ak parti den ve Tayyip Erdoğan dan artik nefret ediyor çünkü onuncikardigi yasalar sebebiyle kadinlar tarafindan eziliyorlar cocuklarini paralari yoksa goremiyorlar evden atiliyorlar
  • meçulmeçul53 dk önce
    türk kanunları gavur icadı-dır o kadar....darul harp zamanında yaşıyoruz.....
  • KeskinKeskin55 dk önce
    Kadın hakları (terörü),Chp aile dümanı stk lar, kadına yalaka vekil ve aile bakanıbayram etsin . Hükümetle ve muhalefetin ve terör guruplarının birleştiği tek nokta hepsi aynı kararı destekliyor . aileler yok olsun kadına çalışılsın, kadında elindeki hakkı sonuna kadar aldığı gibi noktasını da koyar. 3cocuk değil tek cocuk bulursanı 20 yılda bayram edin. sokaklar dul kadınlarla dolacak
  • doğru ahmetdoğru ahmet56 dk önce
    Ne mutlu idarecilere sonunda bizi Avrupalılaştırdılar.
  • HasancanHasancan1 sa önce
    Olanlar yasa yüzünden değil ekonomiden bunu az çok sizde biliyorsunuz borçsuz evelenen kaç kişi var ülkede çok az borçla evlenende doğru dürüst geçinemiyor bu huzursuluğa yol açar ayrılığa sebep olur. Yasalara bağlamayın hemen.
  • mehmet akifmehmet akif1 sa önce
    ne bekliyordum , zina edene serbest evlenen kişiyi 18 yaşın altında diye hapislerde süründür, evlenmiş takdiri ilahi anlaşamamış ayrılmış birine ömür boyu nafaka zulmü uydula, çocuğunu görmek için haciz hacizhayatını zehir et, kadın kocasından için bana tecavüz etti diye ( nasıl oluyursa hakimler buna hapis ve tazminat veriyor) cezalandır, kocam beni dövüyor veya bana manevi baskı yapıyor diye evden uzaklaştır adamı kapıdaki köpek yerine koyma . niye evlensin . başına bela mı alacak. haram helalinancı yoksa istediği gibi ihtiyacına giderecek gönüllü de çok . evlenen azalıyormuş daha neler olacak bu anlayış devamederse.
  • Yagovan MatorinodisYagovan Matorinodis1 sa önce
    Güzel bir durum, Ortalik coluk cocuk`dan gecilmiyor, hepsine nasil bakar TC? egitim yok, gelecek ise 0. Nüfus cogaldi, gereksiz bir durum.

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