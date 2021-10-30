AileAlarmVeriyor etiketi gündemin ilk sırasına yerleşti

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Boşanmış İnsanlar ve Aileleri Platformu (BİA) Kurucu Başkanı İlknur Birsel Büyükakça, yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“Aile yapımız büyük tehdit altında”

Türkiye’deki ailenin çok ciddi sıkıntılar yaşayarak ayakta durmaya çalıştığına dikkat çeken İlknur Birsel Büyükakça, “Türkiye’de boşanma savaşları nedeniyle en sağlam kalemiz olan aile yapımız maalesef büyük bir tehdit altında.” dedi.

“Bir günlük evli kalan yıllarca nafaka ödüyor”

Türkiye nin 33 yıllık kanayan yarası Süresiz Yoksulluk Nafakası zulmü halen devam ettiğini ve verilen sözlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini söyleyen İlknur Birsel Büyükakça, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir günlük evli kalmış olan kimi insanlarımız yıllarca nafaka ödemeye çalışıyor. Boşanma davaları zaten çok uzun sürüyor ve sonrasında ise süresiz nafaka zulmü başlıyor.”

“Gençler nikahsız yaşama yöneliyor”

Boşanma davasıyla birlikte icra davaları binlerce insanın uğraşmak zorunda kaldığını belirten İlknur Birsel Büyükakça, şunları söyledi:

"İcra davaları, hapis cezalarıyla geçen ömürler, psikolojik, maddi baskılar, süresi belirsiz borç taraflar arasında ömür boyu nefrete neden oluyor. İnsanlar evlilikten soğudu. Gençler nikahsız yaşama yöneliyor. Boşanan erkeğin yuva kurması çok zor. Çocuğu yoksa yeniden evlenip baba olma hakkı elinden alınıyor.”

“Milli güvenlik sorunu olarak görülmeli”

Boşanmış İnsanlar ve Aileleri Platformu (BİA) Kurucu Başkanı İlknur Birsel Büyükakça, sözlerini şöyle tamamladı:

“Süresiz nafaka zulmüne ivedilikle son verilmesini bekliyoruz. Bizlere, kamuoyuna, mağdurlara verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Toplumumuzun en temel taşı olan aile yapımız ciddi manada alarm veriyor ve bu soruna acilen çözüm bulunması gerekiyor. Süresiz olan nafakaya çok acil olarak süre sınırı getirilmelidir. Aileye yönelik yapılan her türlü saldırı milli güvenlik sorunu olarak görülmeli ve buna göre hareket edilmelidir.”