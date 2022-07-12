Aile yapısına zarar veren konular kaldırılmalı!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Batı’dan özenilerek bir medeniyetmiş gibi Türk aile yapısına sokulmaya çalışılan, doğum günü kutlaması, baby shower partisi, kız istemede söz masası ve şatafatlı mevlitler her geçen gün artıyor. Tüm dünyayı tahakkümü altına alan modern hayat ve düşünce tarzının toplumun çekirdeği olan aileyi büyük tehditlerle karşı karşıya bırakıyor.

Değerlerimize sahip çıkarak aile yapımızı korumalıyız

Modern hayatın bir sonucu olarak seküler yaşam tarzının toplumları gittikçe etkisi altına aldığını vurgulayan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız “Türkiye, büyük çoğunluğu Müslüman bir toplum olmasına rağmen modernizmin kutsalları aşındırıcı etkisinden kurtulamamıştır. Bunun sonucu maalesef aile yapımız büyük risklerle karşı karşıya kalmıştır. Kitle iletişim araçları ile pompalanan haz ve tüketim kültürü, gayri ahlaki diziler, akıllı telefon, sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı, seküler eğitim, AVM kültürü, tesettürün ruhunun kaybolması gibi sosyal ve psikolojik unsurlar aile kurumunu tahrip eden, toplumumuzu değerlerinden uzaklaştıran unsurlardır. Modern hayatın bireysel ve toplumsal etkilerinin farkındalığına vararak toplumsal ve ailevi değerlerimize sımsıkı sarılmalıyız. Teknolojiyi hayatımızda kontrollü bir şekilde kullanmalıyız. Mahremiyet sınırlarını yerle bir eden sosyal medya paylaşımlarından kaçınmalı, kendimizi, aile bireylerimizi tanımaya, onlara değer vermeye daha çok özen göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Günlük heveslerden uzak durmalıyız

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Aile toplumun en önemli unsuru temel taşıdır. Toplumda aile yapısının sağlamlığına bağlı olarak, o toplumun da ona orantılı güçlülüğü ortaya çıkar. Güvenli ve doğru bir ortamda büyüyen ve gelişen çocuk, sağlıklı ve güçlü bir insan olarak toplumda yerini alır. Bu da toplumun sağlam ve güçlü olmasına katkı sunar. Güçlü, sağlam ve şerefli bir toplum, sağlam ve şerefli aile­lerden; sağlam ve şerefli aileler de, sağlam karakterli, şahsiyet sa­hibi fertlerden meydana gelir. Bu sebeple çocuklarımızı günlük heveslere, gösteriş ve özentiye düşmeden yaşayabilen bir anlayışla yetiştirebilmeliyiz. İslam, Kur’an, sevgili Peygamberimiz ahlaklı, karakterli ve şahsiyetli insan yetişmesini öncelemiştir. Başkasına özentiden değil bizi biz yapan değerlerle çocuklar yetiştirilmeli, aileler sağlam hale alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

İnanç değerlerimize zarar veren konuları ortadan kaldıramadık!

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “İnanç değerlerimizle, kültürle yoğrulmuş toplumuz. İnanç değerlerimize, kültürlerimize ve aile yapımıza zarar verecek konuları maalesef ortadan kaldıramadık. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere aile yapımızı tehlikede koyacak programların etkisini yaşıyoruz” dedi.

Aileyi korumak hepimizin görevi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1. Uluslararası Aile Sempozyumu’na gönderdiği mesajda şu ifadeler yer almıştı; “Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı gitgide artıyor. Yaşlı bakımevleri çoğalıyor. Boşanma oranları yükselirken, evlilik oranları maalesef düşüyor. İnsan kalabalıklar içinde daha fazla yalnızlaşırken, aile ve akraba sıcaklığının yerinin dondurulamaması tüm toplumlarda ciddi travmalara yol açıyor. Çok daha vahimi, bireysel özgürlük adına insanlığın ortak diğerlerine zıt, sapkın hayat tarzlarının özendirilmesi, medya ve sosyal medya aracılığıyla çarpık ilişkilerin teşvik edilmesi, hatta dayatılmasıdır. Aile kurumunun yıpratılmasına karşı durmak, toplumun temel direği olan aileyi korumak hepimizin en öncelikli görevidir.”