Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımları: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı mı yapıyor? Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihlerinde bulunmak isteyenadaylar tercihlerini, 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri, KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ücreti ne kadar?

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (30,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 11 Mart 2022 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 11 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu için tıklayın