Sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, tam kapanmada aile sağlığı merkezlerine gidip gidemeyeceklerini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın tam kapanma kapsamında yayımladığı genelgeye göre konuya açıklık getirildi. Peki, aile sağlığı merkezi tam kapanmada açık mı? Sağlık ocakları açık mı?

Aile sağlığı merkezi tam kapanmada açık mı?

Tam kapanma sürecinde Aile Hekimliği, faaliyetlerini sürdürecek. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler söz konusu yasaklardan muaf tutulacak.

Tam kapanmada sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının %50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya başlanacak.