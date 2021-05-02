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Yaşam Aile sağlığı merkezi tam kapanmada açık mı?
Yaşam

Aile sağlığı merkezi tam kapanmada açık mı?

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Tam kapanma nedeniyle birçok yeni yasak ve tedbirler getirilirken vatandaşlar, konuya ilişkin aramalarını genişletti. Tam kapanmayla ilgili merak edilen konulardan bir tanesi de aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığı oldu. Peki, aile sağlığı merkezi tam kapanmada açık mı? Sağlık ocakları açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 15:13:00 -
Aile sağlığı merkezi tam kapanmada açık mı?

Sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, tam kapanmada aile sağlığı merkezlerine gidip gidemeyeceklerini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın tam kapanma kapsamında yayımladığı genelgeye göre konuya açıklık getirildi. Peki, aile sağlığı merkezi tam kapanmada açık mı? Sağlık ocakları açık mı?

Aile sağlığı merkezi tam kapanmada açık mı?

Tam kapanma sürecinde Aile Hekimliği, faaliyetlerini sürdürecek. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler söz konusu yasaklardan muaf tutulacak.

Tam kapanmada sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının %50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya başlanacak.

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