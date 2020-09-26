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Siyaset Aile Meclisi’nden Yeni Akit’e 5 ödül
Siyaset

Aile Meclisi’nden Yeni Akit’e 5 ödül

Türkiye Aile Meclisi tarafından Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Aliya İzzetbegoviç İyilik Ödülleri’ töreninde Akit’e ödül yağdı. Ailenin korunmasına yönelik ısrarlı yayınlarıyla dikkat çeken Akit, 5 ödülle törene damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:41:00 - 2020-09-26 09:42:13
Aile Meclisi’nden Yeni Akit’e 5 ödül

 Haber Merkezi 

2020 Aile Yılı ve 25 Eylül Aile Günü münasebetiyle, Türkiye Aile Meclisi tarafından Sultanahmet’teki Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Aliya İzzetbegoviç İyilik Ödülleri’ töreninde Akit’e ödül yağdı.

Törende, “Yılın Medya Grubu ÖdülüAkit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na verilirken, “Yılın Duayen Gazetecisi Ödülü”nün sahibi Yazarımız Abdurrahman Dilipak oldu. Yazarlarımızdan Sefa Saygılı’nın “Yılın En İyi Psikiyatristi Ödülü”nü aldığı törende, “Yılın Web Sayfası Ödülü’ne yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur, “Yılın Muhabiri Ödülü”ne ise Yeni Akit Gazetesi Muhabiri Taha Emre Özdemir layık görüldü.

Bakan Soylu da unutulmadı

Ailenin korunmasına yönelik ısrarlı yayınlarıyla dikkat çeken Akit, 5 ödülle törene damga vururken; İcra Kurulu Başkanımızın ödülünü ise muhabirimiz Harun Sekmen, Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik’in elinden aldı. Törende, milletin gönlünde taht kuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Aile Bakanı Selam Aliye Kavaf, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Saffet Köse de ödül alan isimler arasında yer aldı.

Akit her dönem sesimiz oldu

Törende konuşan Adem Çevik, “Akit Medya Grubu’nun aileyi önceleyen yazılarından dolayı tebrik ediyoruz. Akit, her bir yayın organıyla ailenin korunması hususunda önemli yayınlara imza attı, her dönem sesimiz oldu. Teşekkür ediyoruz” dedi. Aile birliğinin korunması için çalıştıklarını belirten Çevik, şöyle devam etti: “İnsanlığın son kalesi olan aileyi diriltmek için #önceAile’yi tahrip eden fıtrata ve hukuka aykırı yasalar ve sözleşmeler iptal edilerek işe başlanmalıdır. Aileyi yıkan faiz, kumar, içki, fuhuş̧ ve her tür cinsi sapkınlık insanlığa karsı suç̧ kapsamına alınmalı ve terör suçundan cezalandırılmalıdır. Biz kadın ya da erkek hareketi değiliz. Aile hareketiyiz. Yeni düzenlemeler kadını ve erkeği mağdur etmeyecek şekilde yapılmalıdır.

Yeni Akit Gazetesi

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