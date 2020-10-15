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Aktüel Aile hekimleri, iş güvencesi konusunda düzenleme bekliyor
Aktüel

Aile hekimleri, iş güvencesi konusunda düzenleme bekliyor

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer: - "Pandemi mücadelesi sağlık çalışanları olarak bizlerin görevidir ve can verme pahasına bu mücadeleyi devam edeceğiz ancak yapılacak düzenlemelerle iş güvencemiz olsun istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:59:00 -
Aile hekimleri, iş güvencesi konusunda düzenleme bekliyor

İSTANBUL (AA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, aile hekimlerinin iş güvencesi konusunda düzenleme beklediğini belirtti.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, aile hekimliği uygulamasında iş güvencesi olmadığına değinerek, sebebi ne olursa olsun 180 gün aktif çalışılmadığında, uzun süreli tedavi sürecinde ve vatani görev süresinde sözleşmenin fesh edildiğini, ayrıca aile hekimliğinden istifa etmeden yer değiştirilmediğini anlattı.

Kıdem tazminatı hakkının aile hekimlerine tanınmadığını kaydeden Özer, taleplerini şöyle sıraladı:

"Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ndeki madde 13 'f' bendi kaldırılmalı ve sağlık sebebi ile iş akdi sonlandırılmamalıdır. Aynı yönetmeliğin 'ı' bendinin kaldırılmalı. Suçu ispat edilmeden herkes masumdur. Soruşturma sonucu suçu sabit görülmeyenlerin isnat iş akdi sona erdirilmemelidir. Bir sözleşme dönemi çalışan aile hekimliği çalışanları çeşitli nedenlerle yer değiştirmesi gerektiğinde boş olan aile hekimliği birimliği ile sözleşme imzalayabilmeli. Yer değiştirme hakkı verilmeli. İki sözleşme dönemi çalışan sağlık çalışanları çeşitli nedenler ile yer değiştirmesi gerektiğinde boş olan aile hekimliği birimi ile sözleşme imzalayabilmeli. Vatani görev ve doğum sonrası için ücretsiz izin hakları verilmeli. Aile hekimliği çalışanlarının vefatı sonrası ‘5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerinin uygulanmasında 'dul eşlere ölüm aylığı bağlanması halleri' aynen uygulanmalı, ilgili kanunlardaki 10 yıl çalışma koşulları makul seviyeye çekilmeli ve bu hükümlerin kapsamına aile hekimliği çalışanları da alınmalı."

Gürsel Özer, "Pandemi mücadelesi sağlık çalışanları olarak bizlerin görevidir ve can verme pahasına bu mücadeleyi devam edeceğiz ancak yapılacak düzenlemelerle iş güvencemiz olsun istiyoruz. Pandemi veya meslek hastalığı sebebiyle kaybedilen yaşamların ardından geride bırakılan yakınların yardım kuruluşları ilgisine terk etmek istemiyoruz." ifadelerine yer verdi.



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