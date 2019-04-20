0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Aile hekimler güvenli bir çalışma ortamı istiyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’nde hekimler sağlıkta şiddetin TCK’ya girmesini talep ederek Aile Hekimliği’ne ve sağlık çalışanlarına daha fazla önem verilmesini istedi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 16:01
Aile hekimler güvenli bir çalışma ortamı istiyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’nde hekimler sağlıkta şiddetin TCK’ya girmesini talep ederek Aile Hekimliği’ne ve sağlık çalışanlarına daha fazla önem verilmesini istedi. Türkiye’nin gelecekteki kuşaklarının daha sağlıklı olması ve sağlık giderlerinin de düşürülebilmesi için Aile Hekimliği ve Koruyucu Sağlık sistemine büyük önem verilmesi gerektiğini belirten hekimler, şu anda obezitenin dünyada en fazla görülen ülkesinin Türkiye olduğunu belirterek, gerekli önlemelerin bir an önce alınmasını istedi.


Bodrum’da bir otelde 17 Nisan’da başlayan ve yaklaşık 800 hekimin katıldığı 6. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi-İKON 2019’un 4. gününde İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) basın toplantısı düzenledi. İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İKON 2019 Kongre Başkanı Dr. Serkan Özbakış, İSTAHED Genel Sekreteri Senem Özdemir, Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir, İKON-2019 Kongre Sekreteri Esin Ayfer Çulha Dildök, İKON 2019 Bilimsel Sekreteri Ayşe Seda Demirel, İSTAHED Yönetim Kurulu Üyeleri; Melisa Menemencioğlu, Mustafa Tamur, Selçuk Yılmaz katıldı.



"Dr. Ersin Arslan’ı andılar"


Temasının ‘İyi Aile Hekimliği’ olarak belirlendiği ve 29 oturum 4 kurs ve 12 workshop’un gerçekleştirildiği kongrenin başlangıcı, Dr. Ersin Arslan’ın katledilişinin yıldönümü 17 Nisan’a denk gelmesi dolayısıyla ayrı bir anma etkinliği düzenlendi. Kongrenin yapıldığı alanda sağlıkta şiddet köşesi de oluşturularak hekimler sağlıkta yaşanan şiddeti eleştirip kınadı.


Sağlık ile şiddetin yan yana gelemeyeceğini belirten İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, yetkililerden bir an önce güvenli çalışma ortamı oluşturmalarını beklediklerini kaydetti. Başkan Demir, “Sağlıkta Şiddet Yasası’nın Türk Ceza Kanununa eklenmesi gerek” diye konuştu.



“2019 yılında sağlığı etkileyecek konular ele alındı”


Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) geçtiğimiz aylarda listelediği 2019 yılında global olarak sağlığı etkileyecek tehlikelerin de ele alındığı kongrede; 2019 yılında dünyanın karşılaşacağı en büyük 10 problem arasında çevre kirliliği, obezite, yetersiz ve etkin olmayan birinci basamak sağlık hizmetleri, aşı reddi, diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar yer aldığı belirtildi. Dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 71’ini bu problemlerin oluşturduğu belirtilirken OECD rakamlarına göre de üye ülkeler arasında diyabet ve obezitenin en sık görüldüğü ülkenin de Türkiye olduğu belirtildi. Kongrede; bir hastalığın tedavisi ve komplikasyonlarının takibini yapmak yerine hastalığın ortaya çıkmasını engellemenin önemi ve bunun da aile hekimlerinin yani koruyucu hekimlerin görevi olduğu belirtildi. Aile hekimleri, Türkiye’de sağlık alanında verimli ve başarılı bir yol izlenebilmesi için aile hekimlerinin sistemin merkezine oturtulması ve birinci basamak sağlık hizmetlerine gereken önemin verilmesini istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 16:01
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İranlı akademisyene "rejim karşıtlığından" 13 yıl hapis cezası
    1. İranlı akademisyene "rejim..
    2. Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim..
    3. Seydikemer Ziraat Odasının Kalitesi..
    4. Bitlis’teki tekstilciler dernek çatısı..
    5. Eyüpsultan’da “Çocuk Sanat Festivali”
    6. TÜGVA, liseli öğrencilere Enderun..
    7. Kızılay gönüllülerinden annelere..
    8. Aile hekimler güvenli bir çalışma..
    9. Veri hırsızlığı FETÖ yöntemi! Ekrem..
    10. Alkolün etkisiyle otomobil ile 4 metre..
    11. Uzaya çıkmanıza gerek yok! 13 günde..
    12. Bakan Hulusi Akar ve komutanlar sınırda
    13. Meteorolojiden o iller için kuvvetli..
    14. Medeniyet Akademisi sertifika töreni
    15. "Irak'tan beklentimiz, PKK..
    16. Türk taksici, İsveç'te kahraman oldu!..
    17. DAGC ve EGC başkanlarından İHA’ya..
    18. Maden yüklü vagonlar, gardaki..
    19. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    20. KTO’da İş Hukuku Semineri Düzenlendi
    21. Trabzon’da kaybolan genç kızdan 9..
    22. Hollanda’da yaşayan Türk hemşire..
    23. Tugay’a yavru vatan Kıbrıs’tan anlamlı..
    24. Orhan Gencebay'dan hayranlarına mesaj
    25. Meteorolojiden 6 il için kuvvetli..
    26. Irak sınırında terör örgütü PKK'ya..
    27. Trabzon İşitme Engelli Takımı’nın..
    28. Uyuşturucu tacirlerini narkotik köpeği..
    29. Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış..
    30. Türkiye ile İtalya arasındaki dış..
    İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
    İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!