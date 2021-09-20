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Aktüel Aile hekimi pansiyonda ölü bulundu
Aktüel

Aile hekimi pansiyonda ölü bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde görevli aile hekimi, kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 18:44:00 -
Aile hekimi pansiyonda ölü bulundu

Tekirdağ-Şarköy'de görevli aile hekimi, kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Dr. Tezgül Şükrüoğlu'ndan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri, Şükrüoğlu'nu kaldığı pansiyonda, sandalyede oturur vaziyette ölü buldu.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Tezgül Şükrüoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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