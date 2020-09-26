Aile hekimi ölümle tehdit edildiği görüşmeyi paylaştı
Bir hastası tarafından tehdit edilen Aile Hekimi Yılmaz Babutcu, hastasının kendisini tehdit ettiği anlara ilişkin ses kaydını yayınladı.
Trabzon’da görev yapan Aile Hekimi Yılmaz Babutcu aldığı tehdit telefonunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Twitter hesabından telefon görüşmesini video şeklinde paylaşan Babutcu, babasını kaybettiğini söyleyen hasta yakını Dr. Babutcu’yu “Trabzon’u terk et, çocuklarını yetim bırakmak istemem” sözleriyle tehdit etti.
Görüşme sırasında doktoru tehdit eden hasta yakını, Trabzon'dan defol git, burayı terk et, acım çok büyük babamı senin yüzünden kaybettim. Acım sıcakken çocuklarını babasız bırakmak istemem. Allah rızası için terk et yoksa katil olacağım.
Gözaltına alındı
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doktoru tehdit eden kişinin gözaltına alındığını açıkladı.