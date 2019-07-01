Aile hekimi nasıl değiştirilir? e nabız aile hekimi değiştirme, aile hekimi sorgulama e devlet

Aile hekimliği değiştirme nasıl yapılır? Aile hekimi değişikliği nasıl yapılır? Aile hekimi değiştirme nasıl olur? sorusu hem ikametgah değişikliği yaşayan vatandaşlar tarafından hem de aile hekiminde memnun kalmayan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Vatandaşlar hastalandığında ya da ilaç yazdırdığında ilk gittikleri doktor kendi mahallesinde bulunan aile sağlık ocaklarında görev yapan aile hekimleridir. Aile hekimimimi değiştirebilir miyim? Aile hekimi nasıl değiştirilir e nabız?

e nabız aile hekimi değiştirme, aile hekimi sorgulama e devlet, aile hekimi şikayet, aile hekimi misafir hasta, aile hekimi nasıl olunur haberlerine ilişkin detaylar… Aile hekimini değiştirmek için Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği Aile hekimi değiştirme başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Formda ikametgah sebebiyle değişiklik yapıyorsanız bununla ilgili seçeneği işaretliyorsunuz. Şayet aile hekiminden şikayetçiyseniz ve bunun için değişiklik istiyorsanız ‘kendi isteği’ kısmını seçebilirsiniz. Bu formu yeni ikametgahınızın yakınında bulunan tercih ettiğiniz bir sağlık ocağına iletmeniz de yeterli olacaktır.

Aile hekimi değiştirme dilekçe formu nasıl ve nereden doldurulur?

Aile Hekimi değiştirme işlemi için internetten dilekçe veya form indirip imzalayarak Aile Hekimlerine verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Tercih ettiğiniz Aile Hekimine bu talebinizi ilettiğinizde kendisi bilgisayar ortamında “Aile Hekimliği Tercih/Değiştirme Formu”nu tanzim edip size verecektir.

(Aile hekimi tercih formunu fotoğrafın üzerine tıklayıp büyüterek yazdırabilirsiniz. Bazı illerde Aile Hekimi Değiştirme işlemlerinde kişilerden kimlik fotokopisi istenmekte olup söz konusu talep hatalıdır. Değiştirme formunda ıslak imzanız ve cep telefonunuzun bulunması yeterlidir.)

Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır?

Aile hekimi değişikliği başvurusu, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlem yapılırken bazı kriterlerin sağlanmış olması da gerekmekte. Aile hekimi değiştirme işlemi için gerekli kriterler ise şöyledir;

– Kayıtlı vatandaş sayısı 4.000’den fazla olan bir aile hekimine geçiş yapamazsınız.

– 3 ay içerisinde en fazla 1 defa geçiş yapabilirsiniz.

– Geçiş tarihleri her ayın 5′ i ile 21 arasında yapılan değişiklikler aynı gün gece 23:59’da gerçekleşir. Ayın 21′ inden sonraki ayın 5′ ine kadar olan değişiklik talepleri sonraki ayın 5′ inde gece 23:59′ da gerçekleşir.

– İstemeniz durumunda değişiklik taleplerini gerçekleşme zamanına kadar iptal edebilirsiniz. Değişiklik gerçekleştikten sonra iptal işlemi yapılamaz..

– Aile hekimi listesinde 3.500 altı nüfusu olan aile hekimleri yeşil renk, 3500-4.000 arası nüfusu olan aile hekimleri sarı renk, 4.000 üzeri nüfusu olan aile hekimleri kırmızı renk ile gösterilmektedir. Aile hekimi seçiminde 4.000 üzeri nüfusu olan aile hekimi seçimine izin verilmez.

Aile hekimi değişikliği nasıl olur?

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan “Bakanlık kendi planlaması dahilinde, hastaların kaydını istediği hekimden silip kendi uygun gördüğü hekime alabilir.” şeklindeki ifadeye dikkat çeken İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Hukuk Genel Sekreteri Dr. Mustafa Tamur, bu uygulamanın hastalar ve hekimler için sıkıntıya yol açabileceğine değindi.

Aile hekimi değiştirme işlemi sorgula

Aile hekimi değiştirme online olarak E-Devlet sistemi üzerinden, E-Nabız sistemine giriş yapılarak tamamlanmaktadır. E-Devlet'te aile hekimi değiştirme işlemi için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;

– E-Nabız sistemine kaydınız varsa https://enabiz.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak, ‘Aile Hekimi Değiştir' seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Hangi aile hekimindeyim sorusunun cevabını da burada öğrenebilirsiniz. Aile hekiminizin ismi bu seçenekte yazmakta olup kutucuğun altında ‘Aile Hekimi Değiştir' seçeneği bulunmaktadır.

– Seçeneğe tıkladığınızda, akabinde açılacak olan sayfada geçiş yapmak istediğiniz hekimi görüntüleyebilmeniz için konum bilgileri girilmesi istenecektir.

– İl, ilçe bilgilerini girdikten sonra ilgili bölgede yer alan aile sağlığı merkezleri görüntülenebilir. Geçiş yapmak istediğiniz merkezi seçtiğinizde sayfanın altında geçiş yapabileceğiniz, uygun hekimler ve merkezler sıralanacaktır.

– İstediğiniz hekimin yanınızdaki kutucuğu işaretleyerek, sayanın altında yer alan ‘Aile Hekimi Değiştir' butonuna tıklamanız yeterlidir.

– E-Nabız sistemine kaydınız bulunmuyorsa, kayıt olmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;

– E-Devlet sistemi üzerinden kayıt olabilirsiniz. Bunun için öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekecektir. E-Devlet şifresi ve T.C no ile girişinizi yapabilirsiniz. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerine giderek alabilirsiniz. Şifreyi almak için 2 TL ödemeniz ve kimliğinizi ibraz etmeniz yeterlidir. Herhangi bir sebepten dolayı şifrenizi ikinci kez alıyorsanız ödemeniz gereken tutar 4 TL olacaktır. Şifre size kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmektedir.

– (https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-e-nabiz-kisisel-saglik-sistemi) adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

-Sayfa açıldığında ekranda göreceğiniz ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula' butonuna tıklayın.

– Açılan sayfada T.C kimlik no ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapın.

– Giriş yaptıktan sonra E-Nabız uygulaması ile ilgili bilgileri göreceksiniz. Sayfanın altında yer alan ‘Uygulamaya Git' butonuna tıklayın.

– Otomatik olarak https://enabiz.gov.tr adresine yönlendirileceksiniz. Burada gerekli bilgileri girdikten ve şifrenizi belirledikten sonra kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.

– Sonrasında yukarıdaki adımları takip ederek, aile hekimi geçiş işleminizi tamamlayabilirsiniz.