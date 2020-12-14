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Sağlık Aile hekimi nasıl değiştirilir? | Aile hekimi değişikliği için şartlar nelerdir?
Sağlık

Aile hekimi nasıl değiştirilir? | Aile hekimi değişikliği için şartlar nelerdir?

Vatandaşların hastanede sıra beklemeden küçük işlemlerini kolayca halledebilmeleri için aile hekimleri görev almaktadır. Vatandaşların ikametgah bilgilerine göre kendilerine tahsil edilen aile hekimlerini sorgulayabilmeleri için e-devlet ve e-nabız gibi sistemlerde gerekli bilgiler yer almaktadır. Peki, aile hekimini değiştirmek mümkün müdür? Aile hekimi nasıl değiştirilir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:29:00 -
Aile hekimi nasıl değiştirilir? | Aile hekimi değişikliği için şartlar nelerdir?

Vatandaşların hastanede sıra beklemeden küçük işlemlerini kolayca halledebilmeleri için aile hekimleri görev almaktadır. Vatandaşların ikametgah bilgilerine göre kendilerine tahsil edilen aile hekimlerini sorgulayabilmeleri için e-devlet ve e-nabız gibi sistemlerde gerekli bilgiler yer almaktadır. Peki, aile hekimini değiştirmek mümkün müdür? Aile hekimi nasıl değiştirilir? İşte detaylar...

Aile hekimi nasıl değiştirilir?

Aile hekimini değiştirmek isteyen kişiler kendi adreslerine yakın olmamasına rağmen başka doktorları tercih edebilir. Bu değişikliği isteyen kişiler, en yakın aile hekimi merkezinden form alarak bu isteklerini iletmeleri gerekir. Ayrıca bu kişiler e-nabız sistemi üzerinden de aile hekimi değişikliklerini istemeleri mümkün. Online sistem üzerinden gerçekleştirilen işlemde kişiler istedikleri doktoru da orada belirtebiliyorlar.

Aile hekimini değiştirmek isteyen kişilerin doldurması gereken tercih formu bulunur. Bu formda gerekli bilgileri dolduran kişilerin forma 1 adet fotoğraf eklemesi gerekir. Formu eksiksiz dolduran kişiler forma fotoğraf eklemeleri halinde istekleri değerlendirmeye alınacaktır.

Aile hekimi e-nabız üzerinden değiştirilir mi?

Kişiler e-nabız sistemine giriş yaptıktan sonra aile hekimi değişiklik isteklerini buradan Sağlık Bakanlığı’na bildirilebilirler. Eski ve yeni aile hekimi bilgilerini sisteme giren kişiler kolayca değişiklik başvurusunda bulunurlar.

Aile hekimi değişikliği için şartlar nelerdir?

Bir kişi aile hekimini değiştirmek istiyorsa bu değişiklik için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Öncelikle istenilen doktorun hasta sayısı 4.000 altında olursa değişiklik gerçekleşebilir. Ayrıca kişiler 3 ayda en fazla 1 kere aile hekimi değişikliği yapmaları mümkün. Diğer yandan değişiklik istekleri her ayın 5’i ile 29’u arasında yapılmaktadır. Bu tarihler dışında değişiklik talep eden kişilerin işlemleri gelecek ayın aynı tarihlerine ertelenir.

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