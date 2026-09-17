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Yaşam Aile fotoğraflarını kaybettiğine yandı! 35 bin liralık telefonu saniyeler içinde böyle çaldı
Yaşam

Aile fotoğraflarını kaybettiğine yandı! 35 bin liralık telefonu saniyeler içinde böyle çaldı

Yeniakit Publisher
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Adana Seyhan'da biber salçası üreten bir iş yerine giren şüpheli, tezgah üzerindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, telefonun sahibi Uğur Biber cihazdan çok içindeki aile fotoğraflarına üzüldüğünü söyledi.

Adana’da salça üretimi yapılan bir iş yerinde yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Biber salçası işi yapan Uğur Biber, çalışırken arkasının dönük olduğu sırada iş yerine giren bir kişi, kasa üzerindeki cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldı. Şüpheli, kısa süre sonra telefonu kapatarak kayıplara karıştı.

 

“Telefonu getirirse şikâyetçi olmayacağım”

Telefonu çalınan Uğur Biber, cihazın yaklaşık 35 bin lira değerinde olduğunu belirterek, "7 ay önce kızım doğmadan almıştım. Kamerası iyi olduğu için hatıralarımızı güzel bir şekilde çekip saklayalım istemiştim. Telefonun içindeki bütün hatıralarımız gitti. Zaten zoruma giden içindeki fotoğraflar" dedi.

 

Telefonunun bulunmasını isteyen Biber, "Telefonu getirirse şikâyetçi olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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