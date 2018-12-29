Aile fertleri birbirlerinden ne bekler?
Yuvada huzur ve mutluluk için dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik...29 Aralık 2018 Cumartesi 17:03
• Yemeği ailece birlikte yemek.
• Seslenildiği zaman kalkmak.
• Temizliğe riayet etmek.
• Yemek yerken ağzını şapırdatmamak, önünden ve yavaş yemek
• Sofradan aniden değil, izinle kalkmak.
• Saygılı bir iletişim içinde olmak.
• Başkalarının eşyalarına saygılı ve özenli davranmak, izin istemeden kullanmamak.
• Bağırarak değil kabul edilir bir ses tonuyla konuşmak.
• Makul isteklere olumlu karşılık vermek.
• Sinirli ve öfkeliyken yalnız kalmayı tercih etmek.
• Tehlikeli ve incitici şakalar yapmamak.
• Ortak kullanılan odaları ve kendine ait odayı düzenli ve temiz tutmak.
• Ev işleriyle ilgili sorumlulukları adil paylaşmak, üstüne düşen görevi yapmak.
• Farklılıkları sakin ve karşısındakine değer vererek tartışmak.
• Kandilleri, bayramları kutlamak. Ufak tefek hediyeler almak..
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