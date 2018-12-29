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Aile fertleri birbirlerinden ne bekler?

Yuvada huzur ve mutluluk için dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik...

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:03
Aile fertleri birbirlerinden ne bekler?

 

• Yemeği ailece birlikte yemek.

• Seslenildiği zaman kalkmak.

• Temizliğe riayet etmek.

• Yemek yerken ağzını şapırdatmamak, önünden ve yavaş yemek

• Sofradan aniden değil, izinle kalkmak.

• Saygılı bir iletişim içinde olmak.

• Başkalarının eşyalarına saygılı ve özenli davranmak, izin istemeden kullanmamak.

• Bağırarak değil kabul edilir bir ses tonuyla konuşmak.

• Makul isteklere olumlu karşılık vermek.

• Sinirli ve öfkeliyken yalnız kalmayı tercih etmek.

• Tehlikeli ve incitici şakalar yapmamak.

• Ortak kullanılan odaları ve kendine ait odayı düzenli ve temiz tutmak.

• Ev işleriyle ilgili sorumlulukları adil paylaşmak, üstüne düşen görevi yapmak.

• Farklılıkları sakin ve karşısındakine değer vererek tartışmak.

• Kandilleri, bayramları kutlamak. Ufak tefek hediyeler almak..

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:10
  1. aile
  2. ailede beklentiler

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