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Aile fertleri birbirlerinden ne bekler?

Aile fertlerinin mutlu olmaları için neler beklediğini sizler için derledik...

13 Eylül 2018 Perşembe 19:57
Aile fertleri birbirlerinden ne bekler?

• Yemeği ailece birlikte yemek.

• Seslenildiği zaman kalkmak.

• Temizliğe riayet etmek.

• Yemek yerken ağzını şapırdatmamak, önünden ve yavaş yemek

• Sofradan aniden değil, izinle kalkmak.

• Saygılı bir iletişim içinde olmak.

• Başkalarının eşyalarına saygılı ve özenli davranmak, izin istemeden kullanmamak.

• Bağırarak değil kabul edilir bir ses tonuyla konuşmak.

• Makul isteklere olumlu karşılık vermek.

• Sinirli ve öfkeliyken yalnız kalmayı tercih etmek.

• Tehlikeli ve incitici şakalar yapmamak.

• Ortak kullanılan odaları ve kendine ait odayı düzenli ve temiz tutmak.

• Ev işleriyle ilgili sorumlulukları adil paylaşmak, üstüne düşen görevi yapmak.

• Farklılıkları sakin ve karşısındakine değer vererek tartışmak.

• Kandilleri, bayramları kutlamak. Ufak tefek hediyeler almak..

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 19:57
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