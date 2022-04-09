  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aile Eğitim Programı ile 10 yılda 2,5 milyon kişiye ulaşıldı
Aktüel

Aile Eğitim Programı ile 10 yılda 2,5 milyon kişiye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında hayata geçirilen Aile Eğitim Programı (AEP) ile bugüne kadar 2,5 milyon kişiye ücretsiz eğitim verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 10:49:00 -
Aile Eğitim Programı ile 10 yılda 2,5 milyon kişiye ulaşıldı

Programın uygulanmaya başladığı günden bugüne ailelere, verilen hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları, bireylerin yaşam kalitesinin artması, ailelerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunulması amacıyla çeşitli eğitimler veriliyor. Aileler, AEP’nin internet sitesine ya da uygulayıcı kurumlara müracaat ederek, 81 ilde birçok kurumda veya çevrim içi düzenlenen eğitimlere katılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay