Aile Eğitim Programı ile 10 yılda 2,5 milyon kişiye ulaşıldı

Programın uygulanmaya başladığı günden bugüne ailelere, verilen hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları, bireylerin yaşam kalitesinin artması, ailelerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunulması amacıyla çeşitli eğitimler veriliyor. Aileler, AEP’nin internet sitesine ya da uygulayıcı kurumlara müracaat ederek, 81 ilde birçok kurumda veya çevrim içi düzenlenen eğitimlere katılabiliyor.