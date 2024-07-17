Aile destek ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Programı Temmuz’da yatacak mı?

Temmuz ayı aile destek ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Aile Destek Programı kapsamında ödemeler son olarak haziran ayında hesaplara aktarıldı. Son ödemelerin ardından Temmuz ayı Aile Destek Yardımının ne zaman hesaplara geçeceği ve tekrar uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirileceği belirtilmişti. Ayrıca 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi haziran ayı için olacak ve bu dönemin ödemesi temmuz ayında gerçekleştirilip söz konu destek programının sona ereceği bildirilmişti. Eğer destek programı ile ilgili uzatılması yönünde karar alınmazsa, Aile Destek Yardımı ödemeleri Temmuz 2024'e bitecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek. Aile destek parasının uzatılacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.

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