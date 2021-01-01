  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilgi ve iletişim teknolojilerine kolay erişimde farkındalık oluşturdu
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilgi ve iletişim teknolojilerine kolay erişimde farkındalık oluşturdu

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:34:49 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bilgi ve iletişim teknolojilerine kolay erişimde farkındalık oluşturdu

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020'de bilgi ve iletişim teknolojilerine kolay erişimde farkındalık oluşturdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada engelliler ve yaşlıların da bu hizmetlerden güvenli ve kolay şekilde faydalanabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilir olması konusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlığın, bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilirliği konusunda yürüttüğü çalışmalardan biri, Türk İşaret Dili'ne giriş niteliğindeki eğitici videolar oldu. Hazırlanan eğitici videolar Engelliler Haftası boyunca Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, uzaktan eğitim programı içinde EBA TV'de yayınlandı.

Öğrenciler ve öğretmenlere yönelik hazırlanan eğitici videolarda, erişilebilirliğe yönelik farkındalık sağlanması ve işitme engellilerin erişilebilirlik açısından en önemli ihtiyacı olan işaret diliyle iletişim sağlamaya dikkat çekilmesi amaçlandı.

- Ders videolarına çeviri desteği

EBA TV'nin yanı sıra eba.gov.tr'de de yayınlanan videolar, EBA TV'de verilmeye başlanan işaret dili dersi için başlangıç çalışması oldu. Tüm ders videolarının işaret diliyle sunulması için de Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çeviri desteği verildi.

Salgın döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin öneminin artmasıyla internet ve diğer iletişim araçları ile kamu spotları, ilanlar ve alınan tedbirlere ilişkin yapılan bilgilendirmelerin erişilebilir formatta olması ilgili olarak tüm bakanlıklara yazı gönderilerek hatırlatma yapıldı.

Ayrıca web sayfası aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerin Web İçeriği Erişilebilirlik Standardı'na uygunluk sağlaması da istendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektronik alışveriş sayfalarının, uygulamalarının ve erişilebilir olmayan sitelerin erişilebilir hale getirilmesi amacıyla bir yazı gönderdi.

Ticaret Bakanlığı aracılığıyla tüm firmalara dağıtılan yazıyla bazı firmalar konuyla ilgili erişilebilirlik düzenlemelerini hayata geçirdi.

- Kovid-19 ile ilgili bilgilendirici videolar işaret diliyle hazırlandı

Bakanlık, salgın sürecinde Kovid-19 ile ilgili bilgilendirici, sesli betimlemenin, işaret diliyle anlatımın ve yazılı materyalin de olduğu videolar hazırlayıp web sayfasında yayınladı. Salgının başlarında "Kovid-19 Riskine Karşı 14 Kural" bilgilendirme videosu hazırladı.

Web içerik yönetim sistemi görevlileri, birim sorumlusu ve şube müdürlerine yönelik kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması ve farkındalık oluşturmak için çevrimiçi "Web Erişilebilirlik Eğitimi" gerçekleştiren Bakanlık, "Kovid-19 İle İlgili Online Etkinlikler" kapsamında "Pandemi Sürecinde Engelsiz Dijitalleşme" başlıklı çalıştayın gelecek günlerde düzenlenmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgının ne zaman sona ereceğini açıkladı
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgının ne zaman sona ereceğini açıkladı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadele ve aşı çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, mutasyonla salgınların bittiğini bel..
FETÖ imamı yakalanınca konuştu! Melih Gökçek'ten korkunç Mansur Yavaş iddiası!
Gündem

FETÖ imamı yakalanınca konuştu! Melih Gökçek'ten korkunç Mansur Yavaş iddiası!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün yakalanan FETÖ imamı Kamil Bakum'la ilgili korkunç bir iddiada bulundu. Gökçek, FE..
Atatürk'ü Koruma Kanunu onu da vurdu! Yılmaz Özdil'e Atatürk'e hakaret suçundan soruşturma
Gündem

Atatürk'ü Koruma Kanunu onu da vurdu! Yılmaz Özdil'e Atatürk'e hakaret suçundan soruşturma

Mustafa Kemal'in hayatını karaladığı kitabını 2 bin 500 liradan satarak cebini dolduran Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, hakkında 'Atatürk'e hakar..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay