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Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek:

"Ramazan ayında ailelerimizi ve nesillerimizi korumak adına dini değerlerimizi hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı'mızın yanındayız. Milli ve manevi değerlerimize saldıran her girişim, karşısında yine toplumu bulacaktır"

2020-04-27 13:22:53 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dernek tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Ali Erbaş'a destek verdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayında ailelerimizi ve nesillerimizi korumak adına dini değerlerimizi hatırlatan Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız. Milli ve manevi değerlerimize saldıran her girişim, karşısında yine toplumu bulacaktır." ifadelerini kullandı.

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