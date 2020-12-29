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Aktüel Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek.
Aktüel

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:35:12 -
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek.
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