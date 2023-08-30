Aile bakanı, STK, özel sektör ve Uluslararası Kuruluşlarla buluştu! Güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün İstanbul’da düzenlenen Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu Toplantısı'nda, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bir araya geldi.

Kurulun, 28 Temmuz 2022'deki ilk toplantısında, aile danışmanlığı, çocuğa yönelik hizmetler ve kadının güçlendirilmesi konularını ele aldığını hatırlatan Göktaş, bugünkü toplantıda ise "Deprem sonrası iyileştirme faaliyetleri" gündemiyle bir araya geldiklerini vurguladı.

Bu kapsamda özel olarak aile ve çocuk başlıklarını ele alacaklarını dile getiren Göktaş, bakanlıklarının faaliyet alanlarının, toplumun her kesimini etkileyen hizmetleri kapsadığını belirterek, bu hizmetlerin yürütülmesinde sosyal tarafların katkısının kritik olduğunu kaydetti.

Göktaş, hizmetlerin sunulmasında birçok aşamada kamu kurumu ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını aktardı.

Türkiye'nin deprem, sel, yangın, yoğun kar gibi birçok doğal afete maruz kalan bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Göktaş, bu nedenle afet ve kriz yönetimi açısından etkili bir hazırlığın olması gerektiğini kaydetti.

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31 BİN TIR YARDIM ULAŞTIRDIK

Göktaş, afet anlarından yürüttükleri faaliyetlerde sosyal taraflarla işbirliğinin hem afetin akut etkilerinin atlatılmasında hem de afet sonrası psikososyal çalışmalarda ve sosyal iyileştirme süreçlerinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız büyük depremler sonrasında sahadaydık. Kamu, STK, özel sektör ayrımı olmadan, her kurum ve toplumun her ferdi elini taşın altına koydu. Bir seferberlik halinde çalıştık. 18 ilde kurduğumuz depolarımıza ayni bağışları alıyor, uluslararası, kurumsal ve bireysel bağışçılardan gelen bağışları kabul ediyor, sonrasında sevkiyatlarını yapıyoruz. Halen, 3 bine yakın personelimiz ve 507 araç ile sahadayız. Afet bölgesine afetin ilk anından itibaren toplam 31 bin tırla yardım malzemesi ulaştırıldı. Bu süreçte 186 milyondan fazla ihtiyaç malzemesinin dağıtımı yapıldı. Afetten zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplam 1,85 milyar lira ödenek aktardık. Tüm bu başlıklarda yürüttüğümüz faaliyetlerde sahadaki her paydaşın desteği oldukça önemliydi. Depremde ebeveynlerini kaybeden, aile büyüklerine ulaşılamayan, kaybolmuş ve kendini ifade edemeyen çocuklarımız oldu. Bu çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürüttük. Çocuklarla ilgili ihbar, talep ve bildirimlerin alınabilmesi için 10 hattan oluşan ve 7/24 çalışan bir çağrı merkezi oluşturduk. TÜBİTAK, Veri Kayıt Sistemi ve DerinGÖRÜ programını bakanlığımızın kullanımına sundu, refakatsiz çocuklarımıza yönelik özel bir işleyiş oluşturduk" bilgisini verdi.

Çocuk Komisyonu oluşturduk

Göktaş, sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli irtibatta olarak ihbarların ve verilerin işlenmesinin takibini yaptıklarını da anlatarak, şöyle konuştu: "Korunma altındaki çocuklarımızın tahliye planı ve uygulamasını yaptık. Deprem bölgesindeki çocuklarımızı güvenli illerdeki çocuk kuruluşlarına naklettik. Depremden etkilenen ailelere, aile birleşimi yapılan çocuklara psikososyal destek ve gerekli her türlü desteği düzenli olarak sağladık. Deprem sonrası süreç için afet ve acil durumlara yönelik tedbir ve düzenlemeler yapıyoruz. 26-28 Nisan 2023 tarihleri arasında ülkemizde ilk kez düzenlenen 1. Çocuk Şurası'nda 'Afet, Kriz ve Acil Durumlarda Çocuk Komisyonu' oluşturduk. Sosyal taraflarla tüm süreçlerde olduğu gibi şimdi de ortak akıl ve kararlılıkla, kapsamlı bir perspektifle yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Sosyal tarafların gücünü kendi çabalarımıza katarak, güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz”.