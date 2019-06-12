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AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri iade ettiler diye tazminat ödeyecekler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, skandal bir karara imza atarak, Türkiye'ye iade edilen 5 FETÖ'cü terörist için, Moldova hükümetinin 25 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:19
AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri iade ettiler diye tazminat ödeyecekler

Eylül 2018'de Moldova'da tutuklanan 5 FETÖ'cü, Türk ve Moldova istihbaratının ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Strazburg merkezli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ'cülerin tutuklanması ve Türkiye'ye iade edilmesini "yasa dışı" diye nitelendirdi.

5 FETÖ'cü için 25.000 euro

The Globe Post'ta yer alan haberde, Avrupa mahkemesi, 5 FETÖ'cünün Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili Moldova'dan tazminat istedi. Mahkeme, Moldova hükümetinin her FETÖ'cü için 25.000 avro tazminat ödemesini emretti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:19
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