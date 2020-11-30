  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AİHM'den, HDP'nin "dokunulmazlıkların kaldırılması ve milletvekillerinin tutuklanması"na ilişkin başvurusuna ret kararı
Aktüel

AİHM'den, HDP'nin "dokunulmazlıkların kaldırılması ve milletvekillerinin tutuklanması"na ilişkin başvurusuna ret kararı

HDP'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 34. maddesindeki mağdur sıfatını taşıdığını iddia edemeyeceği belirtilen kararda, başvurunun kişi yönünden uygun olmaması ve kabul edilemez bulunması nedeniyle reddedildiği kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:40:16 -
AİHM'den, HDP'nin "dokunulmazlıkların kaldırılması ve milletvekillerinin tutuklanması"na ilişkin başvurusuna ret kararı

ANKARA (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması ve milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili şikayetini kabul edilemez buldu.

Alınan bilgiye göre, HDP Genel Merkezi, AİHM'e başvurarak "milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2016'da yapılan değişiklik ile bu değişiklik sonrası milletvekilleri hakkında verilen tutuklama kararlarından" şikayetçi oldu.

Başvuruda özellikle HDP'li milletvekillerini etkileyen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin değişiklik nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki (AİHS) ifade özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü ve serbest seçim haklarının ihlal edildiği ileri sürüldü.

Başvuruyu ele alan AİHM, başvuruyu kabul edilemez buldu.

AİHM'in oy birliğiyle aldığı kararda iddia edilen bu ihlallerden doğrudan etkilenen kişiler tarafından Mahkeme'ye birçok başvuru sunulduğu ve bu başvuruların halen derdest olduğu hatırlatıldı.

Değerlendirmeler sonucu HDP'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 34. maddesindeki mağdur sıfatını taşıdığını iddia edemeyeceği belirtilen kararda, başvurunun kişi yönünden uygun olmaması ve kabul edilemez bulunması nedeniyle reddedildiği kaydedildi.

AİHS'in 34. maddesi, "Bu Sözleşme veya protokollerinde tanınan haklarının ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya kişi gruplarının Mahkeme'ye başvurabileceğini" öngörüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor
Ekonomi

Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan piyasa rallisi, hız kesmeden sürürken, analistler, BIST 100 endeksi..
Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi
Dünya

Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın doğusunda Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay