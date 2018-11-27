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Ahşap mobilya özenli bakım ister

Hiçbir zaman, mobilya bakımı için sabun ve su kullanmayın. Su, mobilyacilasını bozar, ağacın içine sinip yapısını bozar, mobilyanın hasarlanmasına yol açar.

27 Kasım 2018 Salı 16:10
Ahşap mobilya özenli bakım ister


Hiçbir malzeme, kaliteli bir ağaç mobilya gibi ofisinize veya evinize, sıcak ve kalite havası getiremez.

Fakat ahşap mobilyaya bakmak özen ister. Tozunun alınmasından silinmesine, parlatılmasına bütün bakım işlemlerinde titiz davranmak, gecikmemek gerekir. Bir de rutubeti yoğun olan evlerde veya iklimde ahşap mobilyayı koruyup kollamak zor olur.

Toz almanın ipuçları: Toz alırken her zaman yumuşak bez kullanın. Toz, doğru alınmadığı zaman mobilyanın yüzeyini çizecektir. Hiçbir zaman kuru bezle toz almayınız, aksi takdirde toz mobilyanın yüzeyinde mikroskobik çizikler bırakacaktır.

Mobilyanın yüzeyine eşit bir biçimde sprey sıkınız, ama çok fazla sprey sıkmamaya çalışınız. Mobilyanın yüzeyini dairesel hareketlerle yumuşak ve temiz bir bez ile siliniz.

Sonra, güzel bir parıltı için kuru bir bez ile mobilyanızı kurulayın. Ağaç vitrinler için önce bezin üstüne sprey sıkın, sonra toz alın.

Hiçbir zaman, mobilya bakımı için sabun ve su kullanmayın. Su, mobilya cilasını bozar, ağacın içine sinip yapısını bozar, mobilyanın hasarlanmasına yol açar.

Ahşap mobilyanın düşmanları: Güneş ışığındaki ultraviole ışınlar ağaç cilasını bozabilir. Mobilyalarınızı, direkt güneş ışığından kaçınacak şekilde düzenleyin.

Sıvı döküntüler, hemen temizlenmedikleri takdirde mobilyaları bozabilir. İçecek bardaklarının altına bardak altlığı, vazoların altına küçük tabak koyun.

Sıcaklık, cilanın üstünde beyaz leke bırakacak şekilde kimyasal değişikliklere yol açabilir. Sıcak tabak ve kapların altına koruyucu pedler koymalısınız.

Yüksek nem seviyesi ağacın şişmesine yol açar. Alçak nem seviyesi de ağacın nem kaybetmesine ve küçülmesine yol açar. Olağanüstü değişiklikler yamulmalara, çatlamalara ve kırılmalara neden olabilir.

Nem seviyesini olabildiğince sabit tutmaya özen göstermelisiniz..

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:10
  1. ahşap mobilya bakımı

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