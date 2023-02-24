Ahmet Yenilmez'den bomba İstanbul paylaşımı! "İlmin önemi" deyip açıkladı...

Dizi-film ve tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez, sosyal medya hesabından İstanbul'a ilişkin yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İslam Medeniyetinin başkentleri arasında olan İstanbul'dan bir kare sunan Yenilmez, Yunus Emre şiiriyle ilmin önemine vurgu yaptı.

Kuruluş Osman'da demirci Davud usta karakteriyle gönüllerde taht kuran başarılı sanatçı Ahmet Yenilmez, Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye giden ünlü isimler arasında yer aldı. Asrın felaketi nedeniyle bir süre çekimlere ara veren dizi ve film ekipleri yeniden setlere çıktı. yasemin.com'a göre; TRT 1'in yeni dizisi olan 'Al Sancak' kadrosunda yer alan Ahmet Yenilmez, Instagram hesabından paylaştığı bir kareyle gündeme geldi.

"İSLAM MEDENİYETİNİN KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL"

İstanbul'un, İslam Medeniyetinin başkentlerinden biri olduğuna değinen Yenilmez, bir camiinin yanında bulunan yüksek rezidanslara dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bu kare ile ne yazık ki ilmin, toplumda ikinci plana atıldığını Yunus Emre şiiriyle böyle anlattı:

"İLİM GERİDE KALDI, İLLA EDEB, İLLA EDEB"

Ünlü oyuncu paylaşımında Yunus Emre'nin 'İlla edeb, illa edeb' şiirinden şu satırlara yer verdi:

"İlim meclisinde aradım,

Kıldım talep,

İlim geride kaldı,

İlla edeb, illa edeb."