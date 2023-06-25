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Medya Ahmet Taşgetiren’den çok konuşulacak itiraf! Sonunda kafasına dank etti
Medya

Ahmet Taşgetiren’den çok konuşulacak itiraf! Sonunda kafasına dank etti

Yeniakit Publisher
2023-06-25 14:39:00 -
Ahmet Taşgetiren’den çok konuşulacak itiraf! Sonunda kafasına dank etti

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin Meclis'te grup kuracak formül bulamamasına ilişkin olarak “Şu anki ilişkiler üç yapıyı da aşağıya çekiyor. Onun sonucu ise üç yapı için de tükeniş yolculuğudur” dedi.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin Meclis'te grup kuracak formül bulamamasına ilişkin olarak, "DEVA, Saadet ve Gelecek’in DEVA’ya iltihaklarını kabul eder mi?" diye sordu. 

Taşgetiren, iki parti ile grup kurmayı reddeden DEVA için, "Saadet’in bütün olarak kimliği, Davutoğlu’nun da ideolojik çizgisi biliniyor, acaba onların doğrudan katılımı gerçekleşse, DEVA gene de bir 'kimlik kaygısı' içine girer mi? Kimlik kaygısı? Yani 'Daha muhafazakâr bir kitle katılımı ile partinin kimlik algısı değişir mi?' gibi bir kaygı…" diye yazdı. 

Taşgetiren, şunları kaydetti:

"Kabul edelim ki DEVA, Babacan dahil, özgürlükler, Kürt sorunu gibi kimi hassas alanlarda klasik muhafazakâr dilden daha farklı bir duruşu sergiledi. Ama o konular, üzerinde konuşulamayacak derin farklılıkları göstermiyor kanaatimce. Tabanların da böyle bir farklılaşma yaşadığı kanaatinde değilim.
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Acaba üst yönetimdeki biçimlenme mi farklılaşmanın derinleşmesine yol açıyor, diye düşünmekten kendimi alamıyorum.

Şu anki ilişkiler üç yapıyı da aşağıya çekiyor. Onun sonucu ise üç yapı için de tükeniş yolculuğudur. Üç partiyi, sinerji oluşturacak biçimde bir birlikteliğe yöneltmek, bana sanki bugünün liderlik sınavı gibi görünüyor. Meydan okumalara cevap verebilmek, hayatta kalabilmenin sırrıdır, değil mi?"

 

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