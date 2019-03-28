Ahmet Şık'tan skandal sözler! 'Teröristlerin başımın üzerinde yeri var'
2017 yılında PKK, DHKP-C ve FETÖ propagandası yapmaktan yargılanan HDP'li Ahmet Şık yine teröristlere methiyeler dizdi. 31 Mart seçimlerinde amaçlarının Cumhur İttifakı'na kaybettirmek olduğunu söyleyen Şık, "Onlar gibi vatanser olmaktansa teröristlerin başımın üstünde yeri var" dedi.28 Mart 2019 Perşembe 14:57
PKK'nın parlamentodaki sözcüsü HDP'nin İstanbul milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.
''Dünyanın gözü İstanbul ve Ankara'da''
HDP'li Ahmet Şık, 31 Mart seçimlerine dair yaptığı açıklamada, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-HDP'nin yarı açık yarı gizli ittfakının kuruluş amacını "Bu iktidarın köpek dişini kırmanın yolu, İstanbul ve Ankara'yı kaybettirmektir. Bütün dünyanın gözü İstanbul ve Ankara'da" sözleri ile itiraf etti.
''Teröristlerin başımın üzerinde yeri var''
Daha önce terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesi ile yargılanan Ahmet Şık, terörist sevicilikte sınırları zorlayarak "Onlar gibi vatanser olmaktansa teröristlerin başımın üstünde yeri var" ifadesini kullandı.
YORUM YAZ