Ahmet Şık'tan skandal sözler! 'Teröristlerin başımın üzerinde yeri var'

PKK'nın parlamentodaki sözcüsü HDP'nin İstanbul milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

''Dünyanın gözü İstanbul ve Ankara'da''

HDP'li Ahmet Şık, 31 Mart seçimlerine dair yaptığı açıklamada, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-HDP'nin yarı açık yarı gizli ittfakının kuruluş amacını "Bu iktidarın köpek dişini kırmanın yolu, İstanbul ve Ankara'yı kaybettirmektir. Bütün dünyanın gözü İstanbul ve Ankara'da" sözleri ile itiraf etti.

''Teröristlerin başımın üzerinde yeri var''

Daha önce terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesi ile yargılanan Ahmet Şık, terörist sevicilikte sınırları zorlayarak "Onlar gibi vatanser olmaktansa teröristlerin başımın üstünde yeri var" ifadesini kullandı.