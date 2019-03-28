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Ahmet Şık'tan skandal sözler! 'Teröristlerin başımın üzerinde yeri var'

2017 yılında PKK, DHKP-C ve FETÖ propagandası yapmaktan yargılanan HDP'li Ahmet Şık yine teröristlere methiyeler dizdi. 31 Mart seçimlerinde amaçlarının Cumhur İttifakı'na kaybettirmek olduğunu söyleyen Şık, "Onlar gibi vatanser olmaktansa teröristlerin başımın üstünde yeri var" dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:57

PKK'nın parlamentodaki sözcüsü HDP'nin İstanbul milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

''Dünyanın gözü İstanbul ve Ankara'da''

HDP'li Ahmet Şık, 31 Mart seçimlerine dair yaptığı açıklamada, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-HDP'nin yarı açık yarı gizli ittfakının kuruluş amacını "Bu iktidarın köpek dişini kırmanın yolu, İstanbul ve Ankara'yı kaybettirmektir. Bütün dünyanın gözü İstanbul ve Ankara'da" sözleri ile itiraf etti.

''Teröristlerin başımın üzerinde yeri var''

Daha önce terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesi ile yargılanan Ahmet Şık, terörist sevicilikte sınırları zorlayarak "Onlar gibi vatanser olmaktansa teröristlerin başımın üstünde yeri var" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:57
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. ahmet şık
  4. pkk
  5. Hdp

YORUM YAZ

  • 1453145337 dk önce
    Zaten o pis başının üstünde olduklarını bu millet biliyor,yani millet sizi sizden iyi tanıyor.
  • vatansevervatansever38 dk önce
    Bunu niye havladıyorlar vatan hainini
  • Ax111Ax11142 dk önce
    Savcılar harekete geçerler her halde?!Veya da şöyle bir soru arz edeyim: Burası nasıl bir hukuk devleti? Veya da şu soruyusormak lazım : Bu şahıs bu cesareti nereden alıyor.?! Hürriyet'in seçime 3 gün kala “3. Selim Kozu” başlıklı bir haber yayınlaması, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, yaptığı bir anlaşma ile Alevilere bir takım haklar tanıyarak İslam toplumundan uzaklaştırmak için harekete geçmesi, CHP'li Engin Altay'ın Erdoğan ile Bahçeli'yi “Hücrede hesapları sorulacak” diye tehdit etmesi… Vebunların eş zamanlı olması ne anlama geliyor? Ülkeyi yol geçen hanına çevirdiler. Utanmadan birde kalkıp şu özgürlük yok, bu özgürlük yok diye üste çıkıyorlar. Bu kadarı da fazla diyeceğim, diyemiyorum. Çünkü zaten amaçlarından biri tahrik. Seçim sonuçları şimdiden belli. Seçim sonrası ortalığı ateşe verme hazırlıkları yapılıyor gibi bir koku var havada. Herkes ektiğini biçer. Herkesi uyanık ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu ülke hepimizin. Üç beş satılmış köpeğin değil. Kimse kendini yem etmesin. Herkes istediği yere oyunu versin ama sakın ha sakın, sokak hareketiymiş, yok sandıklar güvende değilmiş, oylar çalınıyormuş, vuralım, kıralım… Aman ha mana oyuna gelmeyelim. Ne yapacaklarsa buyursunlar kendileri yapsınlar. Kitleleri, masum insanları kullanmasınlar. Öyle değil mi sevgili dostlar? Allah’a (cc) emanet olun.
  • NurNur49 dk önce
    Olmayan başınamı nerede göremiyoruz kafasız adam ha......tir
  • M61M6157 dk önce
    başın kopsun

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