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Gündem Ahmet Özhan: Tayyip Erdoğan için taşlanmak bir şereftir
Gündem

Ahmet Özhan: Tayyip Erdoğan için taşlanmak bir şereftir

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık mücadelesi verdiğini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dolara 'one minute' dediğini belirten sanatçı Ahmet Özhan, sosyal medyadaki tepkiler karşısında sessizliğini bozdu. Özhan, kimi çevrelerin kendisi hakkında karalama kampanyası yürütmesinin hiç önemli olmadığını belirterek, "Rasûlullâh efendimizi Taif’te Hakkı tebliğ ettiği için taşladılar. Efendimizin taşlandığı bu dünyada Hakk ve Hakîkate verilmiş omuz sebebi ile taşlanmak şereftir. Herkese nasip olmaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 21:02:00 -
Ahmet Özhan: Tayyip Erdoğan için taşlanmak bir şereftir

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık mücadelesi verdiğini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dolara 'one minute' dediğini belirten sanatçı Ahmet Özhan, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz" çıkışına bir kısım çevreler tarafından gösterilen tepkilere cevap verdi. Sosyal medyadaki tepkiler karşısında sessizliğini bozan Ahmet Özhan, gazeteci Arif Hür'e konuştu. Özhan, "Kimi çevrelerin benim hakkımda karalama kampanyası yürütmesi inanın hiç mühim değil. Rasûlullâh efendimizi Taif’te Hakkı tebliğ ettiği için taşladılar. Efendimizin taşlandığı bu dünyada Hakk ve Hakîkate verilmiş omuz sebebi ile taşlanmak şereftir. Herkese nasip olmaz..." dedi.

"Bugünün muhalifleri aslında din karşıtlığı üzerine konumlandırıyorlar kendilerini"

Özhan'ın "Bugünün muhalifleri aslında din karşıtlığı üzerine konumlandırıyorlar kendilerini. Ve her sanatçı muhalif olmak zorunda gibi bir algı var. Amerikan Başkanı 'Türkiye'de iktidarı devirmek için muhaliflere destek olacağız' diyor. Alkışlıyorlar. Çünkü devlet, millet gibi bir zaafları, kaygıları yok. 'Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin, isterse Amerika'dan biri gelsin o yönetsin' diyorlar. Umurlarında değil. Ülkenin ekonomisi kötüye gitsin de ülke yıkılsın diye umuyorlar. Bir dakika ya... Biz Orta Asya'dan beri devlet kuruyoruz. Kimsenin hükümranlığına girmeyiz. Dolar hükümranlığı kurmaya çalışıyor Amerika. Ona da karşı koymaya çalışıyoruz. Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız" şeklindeki sözleri müzmin muhalifleri yerinden hoplatmış, hakikati dile getiren sanatçı anında hedef tahtasına oturtulmuştu.

Sanatçı dediğin böyle olur! Ahmet Özhan: Gerekirse yarım ekmek yiyeceğiz
Sanatçı dediğin böyle olur! Ahmet Özhan: Gerekirse yarım ekmek yiyeceğiz

Medya

Sanatçı dediğin böyle olur! Ahmet Özhan: Gerekirse yarım ekmek yiyeceğiz

 

 

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