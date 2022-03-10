Ahmet Maranki soğan kürü tarifi: Geçmeyen öksürük için soğan kullanın

Kırmızı soğan, vücuttaki sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldıran antioksidan maddeleri sarı soğana göre daha fazla içerir.

Özellikle antioksidan deposu olarak bilinen kırmızı soğan, aynı zamanda insan sağlığı için pek çok önemli fayda sunuyor. Farklı kullanım ve tüketim yöntemleri üzerinden sağlıklı şekilde değerlendirmek mümkün.

Ahmet Maranki öksürük ve solunum yolları rahatsızlığı için soğan kürü tavsiye ediyor.

Ahmet Maranki soğan kürü tarifi nasıl yapılır?

Ahmet Maranki öksürük ve solunum yolları rahatsızlığına soğan kürünü tavsiye ediyor. Öksürük için kırmızı soğanda şifa bulabilirsiniz. Soğan kürünü yapmanız için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

Soğan kürü tarifi

Malzemeler:

1 bardak bal

1 adet kırmızı soğan

Esmer şeker

Ahmet Maranki Soğan kürü nasıl yapılır?

Kürü elde etmek için; soğanları halka halka doğrayın ve bir kavanozun içine ekleyin. Bal ve esmer şekeri de kavanoz içine ilave edin. Bir gece ağzı kapalı kalacak şekilde dinlendirin ve sabah olduğunda bu kürden bir kaşık tüketin. Öksürüklerinizi kesecek ve boğazınızı yumuşatacaktır. Öksürükler gidene kadar kürü uygulamaya devam edin. Detoks ve genel kullanım amacıyla da bir soğanı 1 litre suda kaynatın. Soğumasını bekleyin. Gün içinde bu suyu tüketin. Soğan kürü her tüketimde taze olarak hazırlandığında etkili olacaktır.

Bu tarif ne işe yarıyor? Faydaları nelerdir?

Burun akıntısı, aksırma, titreme, kas ağrısı, ağızda ve boğazda kuruluk, baş ağrısı ve öksürük gibi şikayetleri şıp diye kesiyor. Ayrıca Ahmet Maranki’nin tavsiye ettiği bu kür grip, nezle, soğuk baş ağrısını geçiriyor.

Ayrıca;

Nezle, grip ve soğuk algınlığı rahatsızlıklarına etkili olan soğan çorbası yapabilirsiniz.

Soğan: A, B ve bol miktarda C vitamini, fosfor, iyot ve kükürt gibi vücuda çok faydalı maddelerin yanı sıra antibiyotik vazifesi gören esanslar ve hazım artırıcı fermentler. Nezle, grip ve soğuk algınlığı rahatsızlıklarına etkili olan şifalı soğan çorbası tarifi...

Soğan çorbası tarifi

Soğan çorbası tarifi malzemeler

* 5 adet orta boy soğan

* 5 diş sarımsak

* 3 Yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 yemek kaşığı nişasta

* 4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar

* 1 litre su (H2O)

Soğan çorbası tarifi yapılışı

İncecik piyaz şeklinde doğranmış soğan ve sarmısak zeytinyağında kavrulur. Suyu ilave edilip kaynamaya başlayınca, su ile çözülen nişasta da çorbaya eklenir. 2 dakika da bu şekilde kaynayan çorbanın üzerine kroton ekmek ve rendelenmiş kaşar eklenerek servise sunulur.