Ahmet kural cezaevine mi girecek? Ahmet Kural’a ne kadar ceza verildi?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı.

Ahmet Kural hapis cezası

Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İtiraz üzerine İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan davanın yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasında taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak söz alan Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, dosyada sağlık raporu, Adli Tıp Kurumu raporunun açık olduğunu söyleyerek, "Sanığın özür mahiyetinde basındaki sözleri var, tanık beyanlar var. Bir sanatçının, bir kadının böyle bir şey yaşamamışken yarınlarını ve kariyerini tehlikeye atıp böyle bir şeyi uyduramaz. Şiddete maruz kalan bir kadın hak arama özgürlüğünü kullanmıştır. Sanık hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Epözdemir'in ardından söz alan Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, olay yerinde keşif yapılmasını isteyerek, "Ortada ciddi bir çelişki ve şüphe vardır. Eğer mahkeme olay yerinde keşif yapılmasını reddedecekse şüpheden sanık yararlanır hükmüyle müvekkilimizin beraatini talep ediyoruz" dedi. Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, eski kararının aynısını vererek Ahmet Kural'ı 'hakaret', ‘yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.