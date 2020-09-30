Ahmet Kaya biyografisi | 2000 yılında vefat eden Ahmet Kaya besteleri, şarkıları ve şiirleriyle halen internette araştırılıyor. Peki, Ahmet Kaya kimdir?

Ahmet Kaya kimdir?

Ahmet Kaya hayatı | Ahmet Kaya 28 Ekim 1957'de Malatya'da dünyaya geldi. Ailesinin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmet Kaya henüz altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile müzik tutkusuna bağlandı. Ahmet Kaya, ilkokulu Malatya'da tamamladı. Okuldan kalan vakitte Kaya plak ve kaset satarak ailesine maddi yönden destek olmaya çalışıyordu. 1972 yılında Kaya Ailesi geçim sıkıntıları sebebiyle Malatya'dan İstanbul'a göç etti. Aile Kocamustafapaşa'ya yerleşti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bir etkinlik sırasında Ahmet Kaya Ruhi Su ile tanıştı. 1978 senesinde Gelibolu'da askerlik yapan Kaya, askeri orkestra ile müzik çalışmalarını sürdürdü.

Askerden döktükten sonra Ahmet Kaya yaşamını Emine Kaya ile birleştirdi. 1982 yılında çiftin kızları Çiğdem dünyaya geldi.

Yazdığı besteler ve sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Kaya müzik kariyerini yanı sıra siyasi görüşleri sebebiyle gündemde yer aldı.

Ahmet Kaya 16 Kasım 2000'de Paris'te albüm kayıtlarını sürdürürken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ahmet Kaya'nın mezarı nerede?

2000 yılında yaşamını yitiren Ahmet Kaya'nın mezarının nerede olduğu merak ediliyor. Kaya'nın cenazesi 17 Kasım 2000'de Paris'in Père Lachaise Mezarlığı'na defnedildi.

Ahmet Kaya şarkıları

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