Ahmet Hakan’ın sinirini ne zıplattı? Böyle isyan etti
Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin ardından sıklıkla sorulan “Yumuşama kime yarar?” sorusunun sinirini zıplattığını söyledi. “Bu soruya şöyle yanıt veresim var: Halka yarar halka. Türkiye’ye yarar Türkiye’ye. Millete yarar millete” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:
Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin ardından sıklıkla sorulan “Yumuşama kime yarar?” sorusunun sinirini zıplattığını söyledi. “Bu soruya şöyle yanıt veresim var: Halka yarar halka. Türkiye’ye yarar Türkiye’ye. Millete yarar millete” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:
“Siyasetteki yumuşama nedeniyle tam biraz iyimser olacağız.
Barış Manço’nun bütün dünyasını yıkan “domates / biber / patlıcan” sesi gibi bir ses yükseliyor sağdan soldan:
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ÖNE ÇIKAN VİDEO
“Yumuşama kime yarar?”
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Bu soruya şöyle yanıt veresim var:
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Halka yarar halka. Türkiye’ye yarar Türkiye’ye. Millete yarar millete.”