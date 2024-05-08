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Medya Ahmet Hakan’ın sinirini ne zıplattı? Böyle isyan etti
Medya

Ahmet Hakan’ın sinirini ne zıplattı? Böyle isyan etti

Yeniakit Publisher
2024-05-08 16:35:00 -
Ahmet Hakan’ın sinirini ne zıplattı? Böyle isyan etti

Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin ardından sıklıkla sorulan “Yumuşama kime yarar?” sorusunun sinirini zıplattığını söyledi. “Bu soruya şöyle yanıt veresim var: Halka yarar halka. Türkiye’ye yarar Türkiye’ye. Millete yarar millete” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin ardından sıklıkla sorulan “Yumuşama kime yarar?” sorusunun sinirini zıplattığını söyledi. “Bu soruya şöyle yanıt veresim var: Halka yarar halka. Türkiye’ye yarar Türkiye’ye. Millete yarar millete” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

“Siyasetteki yumuşama nedeniyle tam biraz iyimser olacağız.

Barış Manço’nun bütün dünyasını yıkan “domates / biber / patlıcan” sesi gibi bir ses yükseliyor sağdan soldan:

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Yumuşama kime yarar?”

*

Bu soruya şöyle yanıt veresim var:

*

Halka yarar halka. Türkiye’ye yarar Türkiye’ye. Millete yarar millete.”

 

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