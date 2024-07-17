Ahmet Hakan'dan, Yeniden Refah’ın o hamlesine çok sert tepki: Bunlar abuk sabuk şeyler

Ahmet Hakan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'ın Tayyip Erdoğan'a yönelik düşmanlığını eleştiren bir yazı kaleme aldı. Hakan, Aydal'ın Erdoğan hakkında abuk sabuk şeyler söylediğini belirtti. Erdoğan'a muhalefet edenlerin bile Aydal'ın ifadelerini eleştirdiğini yazan Hakan, Yeniden Refah'ın bu tutumunun Saadet Partisi'ne benzemesine yol açtığını ifade etti. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısı:

"Hiç tanımıyorum Doğan Aydal’ı. Karşılaşmadık. Oturup konuşmadık.

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Uzaktan şöyle bir izlenim alıyorum:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hiç hoşlanmıyor. Hatta nefret ediyor.

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Halk TV’deki bir programdaki ibretlik durumunu gördüm.

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Abuk sabuk şeyler söylüyordu Erdoğan hakkında. Kaçacak iması yapıyordu. Ailesini işin içine karıştırıyordu.

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Öyle izansız şeylerdi ki söylediği...

Erdoğan’a muhalefet eden İsmail Saymaz bile, “Hop, o kadar da değil” demek durumunda kaldı.

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Yeniden Refah’ı yükselten en önemli neden Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a verdikleri destekti. AK Parti tabanı ile kendi tabanları arasındaki geçişkenlik nedeniyle verdikleri bu karar, çok doğru bir karardı. Erdoğan ve AK Parti’ye karşı dilleri de ölçülü bir muhalefet diliydi.

Bunların ekmeğini yediler.

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Yeniden Refah’ta Genel Başkan Vekilliği koltuğunda oturan Doğan Aydal ise iflah olmaz Erdoğan düşmanlığı nedeniyle...

Yeniden Refah’ı bir tür Saadet Partisi görünümüne sokuyor.

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En muhalifin bile kullanmadığı bir muhalefet dilini kullanarak Yeniden Refah’ın gidebileceği tek yer, bugün Saadet Partisi’nin içine düştüğü yerdir."