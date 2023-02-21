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Medya Ahmet Hakan'dan tokat! Bu şirretlik kaybedecek
Medya

Ahmet Hakan'dan tokat! Bu şirretlik kaybedecek

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, depremi fırsat bilip kirli emelleri için her türlü kepazeliğe imza atan zevatın kaybedeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 14:22:00 -
Ahmet Hakan'dan tokat! Bu şirretlik kaybedecek

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, depremi fırsat bilip kirli emelleri için her türlü kepazeliğe imza atan zevatın kaybedeceğini belirtti. Hakan, yazısında şunları kaydetti: 

"- Doğrusunu öğrendiği halde bile bile yalanı sürdürenler...

- Halkın derin metanetinden nefret edip alay edenler...

- Yardımlaşma, dayanışma arzusunu kırmaya çalışanlar...

- Depremi siyasi emellerinin gerçekleşme umudu olarak görenler...

- Sosyal medyada sürekli bir azgınlık içinde olanlar...

Kaybedecekler.

*

Yani şirretlik kaybedecek."

 

 

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Yorumlar

Hasel

Yazıyı okudum.Anladığım kadarıyla A.Hakanın söylediği ZİLLET ittifakı ve avanelerinin bu depremde,acılı durumdaki davranışlarını özetler halde.Evet,halkın gözünde,gönlünde zaten olamadılar.Yine yalanlarında boğulacaklar.

tatatonga

99 depreminde şirretlik (?) yapanlar kaybetmişti.
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