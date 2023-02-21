Ahmet Hakan'dan tokat! Bu şirretlik kaybedecek
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, depremi fırsat bilip kirli emelleri için her türlü kepazeliğe imza atan zevatın kaybedeceğini belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, depremi fırsat bilip kirli emelleri için her türlü kepazeliğe imza atan zevatın kaybedeceğini belirtti. Hakan, yazısında şunları kaydetti:
"- Doğrusunu öğrendiği halde bile bile yalanı sürdürenler...
- Halkın derin metanetinden nefret edip alay edenler...
- Yardımlaşma, dayanışma arzusunu kırmaya çalışanlar...
- Depremi siyasi emellerinin gerçekleşme umudu olarak görenler...
- Sosyal medyada sürekli bir azgınlık içinde olanlar...
Kaybedecekler.
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Yani şirretlik kaybedecek."