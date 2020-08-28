Ahmet Hakan’dan Şevket Çoruh’un alacağı kavuğa ilişkin çarpıcı sözler
Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun isimlerinin taşıdığı kavuğun Şevket Çoruh’a verileceğinin açıklanması sonrası Ahmet Hakan yazı kaleme aldı. Hakan, “Kavuğu devretti/Kavuğu devraldı türü haberler, bana hep ölü yüzü pudralamak gibi geliyor’’ dedi.
Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun ve tuluat sanatının bilinen isimlerinin taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh’a vereceğini açıkladı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan Şevket Çoruh’un alacağı kavuğa ilişkin yazı geldi.
Ahmet Hakan söz konusu kavuk için, 'ölü yüzü pudralamak' ifadesini kullandı.
Şevket Çoruh’u da Rasim Öztekin’i de sevdiğini söyleyen Ahmet Hakan, İsmail Dümbüllü’den gelen bir geleneğin devam ettirilmesi çabasını takdirle karşıladığını ifade etti.
Kavukla ilgili düşüncelerini aktaran Ahmet Hakan:
Fakat acı gerçeğin de farkındayım:
Ne kavuk kaldı ortada ne pişekar.
İşte tam bu yüzden...
“Kavuğu devretti/Kavuğu devraldı” türü haberler, bana hep ölü yüzü pudralamak gibi geliyor.