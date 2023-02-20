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Medya Ahmet Hakan'dan Orhan Pamuk'a ayar! Böyle tokatladı
Medya

Ahmet Hakan'dan Orhan Pamuk'a ayar! Böyle tokatladı

Ahmet Hakan, New York Times’a “Düşen betonun altında kalmış bir kız, ne yapacağını bilemeyen bir adam” başlıklı bir yazı yazan Orhan Pamuk’u "samimiyetsiz" olmakla itham etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:05:00 -
Ahmet Hakan'dan Orhan Pamuk'a ayar! Böyle tokatladı

Ahmet Hakan, New York Times’a “Düşen betonun altında kalmış bir kız, ne yapacağını bilemeyen bir adam” başlıklı bir yazı yazan Orhan Pamuk’u "samimiyetsiz" olmakla itham etti. Pamuk'un söz konusu yazısını "duygusal olmaya çabalayan ama duygunun kırıntısının bile olmadığı, lügat paralamaktan bitap düşmüş, takır tukur bir yazı" olarak nitelendiren Hakan, Hürriyet'teki köşesinde şunları kaydetti:

"Samimiyetin de samimiyetsizliğin de topluma çarpan etkisiyle yansıdığı bir dönemden geçiyoruz.

*

İşte bir örnek:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

Orhan Pamuk’un New York Times’a yazdığı “Düşen betonun altında kalmış bir kız, ne yapacağını bilemeyen bir adam” başlıklı yazı.

*

Duygusal olmaya çabalayan ama duygunun kırıntısının bile olmadığı, lügat paralamaktan bitap düşmüş, takır tukur bir yazı.

Samimiyetsizliği çarpan etkisiyle yansıyor okura.

*

Kıssadan hisse:

*

Bugünlerde samimi olamayacaksan hiç çabalama boşuna. Zira çok ama çok belli oluyor."

 

 

3
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Yorumlar

bekir

Orhan pamuk gavurun kılıcını sallayan bir soytarıdır...

ısmarlama, sipariş, ajans ve beyaz mahalle işi dürüstlük-vicdan-milli/yerli OLMAZ!....alışık olmayan g...te don durmaz, düşer

......
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