Ahmet Hakan'dan olay yazı! İsyan edip duyurdu

Ahmet Hakan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ortaya atılan isimlerin kafasını karıştırdığını belirtti. Masadaki "aday enflasyonu"nu ti'ye alan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Üç gün önceydi. Birbiriyle hiçbir bağlantısı olmayan kaynaklardan bir dedikodu geldi.

Altılı Masa’nın adayı İlhan Kesici olacakmış.

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Tam bu söylentiyi hazmetmeye çalışıyordum ki ertesi gün yeni bir rivayet dalgasının hücumuna uğradım.

Yine birbiriyle bağlantısız kaynaklar harekete geçmişti. Bu kez fısıldadıkları adayın ismi Faik Öztrak idi.

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Bu arada CHP’li Fikri Sağlar, bir paylaşım yaptı: “Aday sürpriz bir isim olacak, at fava bekle.” Bu paylaşımın ardından sürpriz ismin kim olacağıyla ilgili sayısız spekülasyon başladı:

Zühtü Aslan diyenler de vardı, Ali Babacan diyenler de.

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Bir de Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını büyük felaket olarak gören tiplerin bekledikleri bir mucize var.

Onlar da Kemal Kılıçdaroğlu’nun son anda, “Şaka yaptım yahu şaka. İktidarı kandırdım. Ben baştan beri aday olmayı amaçlamıyordum. Erdoğan’ı ters köşeye yatırmaktı amacım. Adayımız Ekrem İmamoğlu’dur ya da Mansur Yavaş’tır” diyeceğine inanıyorlar.

Şeksiz şüphesiz. Ciddi ciddi.

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Daha başka rivayetler de var.

Onlar artık iyice çerden çöpten rivayetler olduğu için yazmaya değer bulmadım.

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Peki bu muazzam toz dumanını besleyen, büyüten, genişleten, çoğaltan temel unsur nedir? Ne olacak?

Tabii ki adayın açıklanmasının geciktirilmesidir.

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Adayın açıklanmasının geciktirilmesi, sadece rivayet kazanını kaynatmıyor.

Aynı zamanda açıklanacak adayla ilgili beklenti çıtasının da yükseğe, en yükseğe dikilmesine yol açıyor.

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Düşünsenize:

Beklenecek. Beklenecek. Beklenecek. Beklenecek. Beklenecek.

Tam da “Bizi bu kadar beklettiklerine göre Superman, Batman, Spiderman tarzı birini aday gösterecekler galiba” diye düşünülürken...

“Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” denecek.

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“Bunun için mi beklettiniz bizi bunca süre?” tarzı düş kırıklığına karışmış haykırışları şimdiden işitiyor musunuz?

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Demem o ki...

Adaylarını bir an önce açıklasalar iyi olur. Hele açıklayacakları aday Kemal Kılıçdaroğlu ise... Hemen yarın açıklasalar çok daha iyi olur."