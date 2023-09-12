Ahmet Hakan'dan olay "Erdoğan" yazısı! Bu gerçekten olur mu

Seçim mağlubiyeti sonrası değişim tartışmalarının merkezindeki CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Parti içi muhaliflerin çabası görünen tabloda sonuç vermedi.

CHP'de eleştirilerin odağındaki Kılıçdaroğlu'na yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde “İstifa etmeli” diyor. “Gitmeli” “Bir saniye bile durmamalı” sözleri dikkat çekti.

"Erdoğan’ın bu tutumu bile Kılıçdaroğlu’nu kurtaramaz"

Bu durumu Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yazısında değerlendirdi ve akıllara gelen soruyu sordu. Hakan, şunları kaydetti:

"Muhalif kesimlerin Erdoğan ne derse tam tersinde hizalanma durumu var ya... Acaba Erdoğan, “Kılıçdaroğlu gitmeli, istifa etmeli” diyerek kalmasını mı sağlamaya çalışıyor?

Valla bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Erdoğan’ın bu tutumu bile Kılıçdaroğlu’nu kurtaramaz. Muhalif kesimlerin Kılıçdaroğlu’ndan sıdkı öyle sıyrılmış durumda ki... Erdoğan’la aynı safta aynı sloganı haykırmaya bile razı olacak durumdalar."

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