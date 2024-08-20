Ahmet Hakan'dan o yalancılara okkalı şamar! Şimdi belki biraz utanırlar

Ahmet Hakan, Türkiye'nin dört bir yanında ardı ardına çıkan orman yangınlarıyla ilgili ortaya atılan yalanlara ateş püskürdü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin söz konusu yalanları tek tek çürüttüğüne işaret eden Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Büyükada’da orman yangını çıktı iddiası doğru değilmiş. / İzmir yangını diye paylaşılan görüntüler, Kaliforniya yangınındanmış. / Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağının İzmir’de yangına müdahale etmediği iddiası yalanmış. / Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor iddiası tam bir palavraymış çünkü yangınla mücadele için yapılan harcamalar, tasarruf tedbirlerine dahil değilmiş.

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Bunlar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden telefonuma gelen mesajlar.

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Bu mesajların anlamı şu:

Millet havadan-karadan yangınları söndürmeye çalışırken İletişim Başkanlığı da yangın yalancılarının yangınlarını söndürmeye çalışıyor."