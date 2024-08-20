  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan'dan o yalancılara okkalı şamar! Şimdi belki biraz utanırlar
Medya

Ahmet Hakan'dan o yalancılara okkalı şamar! Şimdi belki biraz utanırlar

Yeniakit Publisher
2024-08-20 16:25:00 -
Ahmet Hakan'dan o yalancılara okkalı şamar! Şimdi belki biraz utanırlar

Ahmet Hakan, Türkiye'nin dört bir yanında ardı ardına çıkan orman yangınlarıyla ilgili ortaya atılan yalanlara ateş püskürdü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin söz konusu yalanları tek tek çürüttüğüne işaret eden Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Türkiye'nin dört bir yanında ardı ardına çıkan orman yangınlarıyla ilgili ortaya atılan yalanlara ateş püskürdü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin söz konusu yalanları tek tek çürüttüğüne işaret eden Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Büyükada’da orman yangını çıktı iddiası doğru değilmiş. / İzmir yangını diye paylaşılan görüntüler, Kaliforniya yangınındanmış. / Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağının İzmir’de yangına müdahale etmediği iddiası yalanmış. / Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor iddiası tam bir palavraymış çünkü yangınla mücadele için yapılan harcamalar, tasarruf tedbirlerine dahil değilmiş.

*

Bunlar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden telefonuma gelen mesajlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

Bu mesajların anlamı şu:

Millet havadan-karadan yangınları söndürmeye çalışırken İletişim Başkanlığı da yangın yalancılarının yangınlarını söndürmeye çalışıyor."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23