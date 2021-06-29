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Gündem Ahmet Hakan’dan ilginç çıkış Deniz Baykal’ı en delikanlı yerinden vurmayın
Gündem

Ahmet Hakan’dan ilginç çıkış Deniz Baykal’ı en delikanlı yerinden vurmayın

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında ilginç bir çıkışta bulundu. “Deniz Baykal’ın en delikanlı eylemi” başlıklı yazısında, ‘Baykal’ı en delikanlı yerinden vurmaya çalışmayın’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 13:52:00 -
Ahmet Hakan’dan ilginç çıkış Deniz Baykal’ı en delikanlı yerinden vurmayın

Ahmet Hakan, 'Deniz Baykal’ın en delikanlı eylemi' diyerek kaleme aldığı köşe yazısında, Baykal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olan ilk seçiminin detaylarını ele aldı.

Deniz Baykal’ı en delikanlı yerinden vurmaya çalışmayın diyen Hakan, şunları yazdı:

Ne zaman Deniz Baykal adı bir biçimde gündeme gelse...

Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:

“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”

*

Oysa eleştirildiği bu konu...

Deniz Baykal’ın kişisel tarihinin en demokratik eylemidir.

*

Hatırlayalım:

Yıl: 2002.

Tayyip Erdoğan, parti başkanı olarak ilk kez seçime giriyordu.

Ancak milletvekilliğine aday olması yasaktı.

Milletvekili olamayacağı için başbakan da olamayacaktı.

Nitekim öyle de oldu:

Tayyip Erdoğan’ın lideri olduğu parti, en çok oyu almış ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etmişti.

Ama Erdoğan’ın ülkeyi yönetmesi yasaktı.

*

İşte bu çarpıklığın, bu tuhaflığın, bu garipliğin, bu mağduriyet görüntüsünün ortadan kaldırılması şarttı.

*

Deniz Baykal, bu aşamada devreye girdi.

Yasağın arkasına saklanmaya tenezzül etmedi.

Kaçak dövüşmekten kaçınmayı tercih etti.

Ve “Yasağı kalksın, mertçe rekabet yapalım” dedi.

*

Yapmayın, etmeyin.

Deniz Baykal’ı en delikanlı yerinden vurmaya çalışmayın.

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