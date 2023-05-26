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Medya Ahmet Hakan'dan "28 Mayıs'ta bunalıma girmek istemeyenlere" 7 tavsiye
Medya

Ahmet Hakan'dan "28 Mayıs'ta bunalıma girmek istemeyenlere" 7 tavsiye

Yeniakit Publisher
2023-05-26 15:12:00 -
Ahmet Hakan'dan "28 Mayıs'ta bunalıma girmek istemeyenlere" 7 tavsiye

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin, "bunalıma girmek istemeyen" seçmene tavsiyelerde bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin, "bunalıma girmek istemeyen" seçmene tavsiyelerde bulundu. 

Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon programını hatırlatan Hakan, şunları kaydetti:

"Babala’daki Kemal Kılıçdaroğlu performansının ardından 'Bu iş bitmiştir arkadaş, Kılıçdar kesin kazandı' diyenlere sakın inanma.

'Ümit Özdağ desteği artı HDP desteği' diye aritmetik işlem yapıp bol keseden umut dağıtanlara sakın kanma.
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Temennilerini olgu gibi satan militan CHP gazetecilerinin yalan dolanlarına sakın kapılma.

İçine girdiğin yankı odasında sana söylenenleri 'tek gerçek' olarak kabul edip sakın rüya görme.

'İkinci turda yurtdışı katılımı arttı, Kılıçdaroğlu seçmeni sandığa koştu' diye gaz verenlere sakın aldanma.

Sokakla, mahalleyle, şoförle, bakkalla, kasapla, amcayla, teyzeyle alakası olmayan Twitter’a sakın bakma.

'Bu yepyeni bir seçim, bu bir referandum' diyerek sözüm ona çok önemli saptama yaptıklarını düşünenlere sakın prim verme."

 

 

 

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